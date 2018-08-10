Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 360 квадратных метров продают в Барнауле на улице Одесской за 15,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Коттедж имеет основной парадный вход и дополнительный выход на участок", — отмечает автор объявления.

На первом этаже расположены огромная кухня-гостиная (66,4 квадратных метра), ванная, выход в зону отдыха, а также на участок и к гаражу. Есть отдельный выход к стиральной комнате. Имеется комната отдыха, представляющая собой стильный бар с камином.

На втором этаже — две спальни, камин, ванная комната и выход на два балкона.

На третьем уровне расположена мансарда площадью 64,5 квадратных метра.

Дом стоит на благоустроенном участке площадью семь соток.