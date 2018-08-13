По данным регионального минздрава, заболевания ЖКТ занимают пятое место среди причин смертности в Алтайском крае. Те или иные заболевания пищеварительной системы присутствуют почти у 90% населения. Вот только проблемы с кишечником — это довольно деликатная тема. И далеко не все пациенты обращаются к врачу.

Совсем недавно в Барнауле открыл эндоскопическое отделение центр проктологии и урологии "Медлайн". Отделение диагностической и лечебной эндоскопии предлагает своим пациентам диагностику и лечение на самом высоком современном уровне. В отделении осуществляется не только весь спектр диагностических эндоскопических процедур, но и активно используются малоинвазивные лечебные эндоскопические методики. Отделение возглавляет специалист с огромным опытом, врач-эндоскопист Железков Юрий Валентинович.

"Наше отделение оборудовано аппаратами экспертного класса, с видеоизображением высокой четкости, которые многие специалисты называют лучшей в мире", — рассказывает Юрий Валентинович. Сегодня немало клиник, где можно провести эндоскопические исследования. Однако необходимо учитывать множество факторов и конкурентных преимуществ, которым в совокупности отдаст пациент предпочтение.

Обычно диагностика этого органа некомфортна, неприятна для пациента, да и получить направление на такого вида исследования не так просто. На исследование, как правило, существует очередь из пациентов. В "Медлайне" провести необходимую процедуру можно на следующий день после обращения.

Что касается боли, то ее пациент просто не почувствует в случае прохождения процедуры под наркозом. Обследование проходит быстро, достоверно и безболезненно. Прием ведут высококвалифицированные специалисты семь дней в неделю.

Колоноскопия позволяет за короткий срок получить показатели, которые ранее удавалось собрать лишь в результате долгих исследований. В частности:

• Дает точную оценку состояния слизистой, выявляет воспалительные процессы и моторику кишечника.

• Позволяет увидеть мельчайшие изменения на стенках кишечника и патологические новообразования (например, трещины, язвы др.).

• Дает возможность взять кусочки ткани для исследования (биопсия).

• Позволяет удалить небольшие полипы и доброкачественные опухоли с помощью эндоскопического оборудования. Это избавляет пациента от хирургического вмешательства.

• Помогает выявить причину кишечных кровотечений и устранить их на месте.

• Дает возможность сделать детальные снимки внутренней поверхности органа.

Это значит, что колоноскопия – наиболее информативный способ диагностики. И при подозрении на патологию кишечника врачи отдают предпочтение именно этому исследованию.

Показаний для колоноскопии довольно много. Процедура рекомендуется практически всем пациентам с жалобами на работу кишечника. Показания к колоноскопии:

• Жалобы на болевые ощущения в области толстого кишечника;

• Кишечные кровотечения;

• Потеря веса, субфебрильная температура, анемия, склонность к онкологическим заболеваниям (наследственность);

• Выделения патологического характера из прямой кишки;

• Инородное тело в одном из отделов кишечника;

• Нарушения стула (постоянные запоры либо диарея);

• Возможность онкологических образований;

• Подозрения на болезнь Крона, неспецифический язвенный колит.

Колоноскопия используется как в профилактических, так и в терапевтических целях. Метод позволяет не только выявлять патологии, но и устранять некоторые из них. Если по результатам обследования оказывается, что необходимо, например, хирургическое вмешательство, то пациенту это сделают на месте. Не надо стоять в очереди, ждать талон или просить дополнительное направление.

Совсем недавно в клинике открыли малую операционную для проведения малоинвазивных проктологических, хирургических, урологических операций и общехирургических операций в пределах дневного стационара. Например, здесь проводят удаление операционных грыж, паховой грыжи, грыжи белой линии живота, удаление липом. Также в центре проктологии и урологии "Медлайн" можно получить полную консультацию врача-онколога при выявлении недоброкачественных новообразований.

"После прохождения процедуры и осмотра врача при хорошем самочувствии пациент может покинуть клинику в этот же день. При необходимости пациенту выдается лист нетрудоспособности. На следующий день наши специалисты обязательно звонят пациенту, приглашают его на прием и наблюдают за ним еще некоторое время до выздоровления", — рассказала управляющая клиникой "Медлайн" Светлана Ананина.

По словам управляющей клиникой Светланы Ананиной, данное направление было открыто для того, чтобы пациент мог получить полный спектр востребованных качественных услуг. Врачи говорят, что после 40 лет вероятность развития рака кишечника возрастает в несколько раз по сравнению с молодыми людьми. Среди онкологических процессов этот вид рака занимает по смертности четвертое место в России.

Симптомы страшной болезни могут быть неявными и мало беспокоить. Часто рак прямой кишки принимают за геморрой. Симптомы похожи: боль, кровотечение при дефекации, различные нарушения стула. Важно, что при обнаружении рака в самом начале врачи могут провести хирургическое удаление. Следовательно, лучше прогноз.

Рак прямой кишки на этой стадии имеет самую высокую выживаемость: более 90%. Поэтому врачи рекомендуют проходить процедуру эндоскопии не реже раза в год, даже если нет жалоб. Это поможет не пропустить начало развития серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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