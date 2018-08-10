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Черный четверг вслед за черной средой: рубль вновь ушел в крутое пике

, ИА "Амител"
Ажиотажа перед обменниками не наблюдается, больше всех от заметно выросших валют пострадают туристы

Фото: u-news.com.ua

Всего 4 месяца прошло с тех пор, как рубль последний раз резко опускался к паре доллар-евро. История вновь повторилась в августе, и на этот раз, похоже, рубеж в 66 и 77 рублей соответственно за одну иностранную денежную единицу неокончательный. Как сильно может ослабнуть рубль и к каким последствиям это приведет — читайте в материале Amic.ru.

Первоначальным импульсом для снижения курса рубля в среду послужила ситуация вокруг обсуждаемых в США новых санкций против России. Они обещают быть довольно масштабными, затронув деятельность крупнейших банков страны.

Кроме того, на поведении рубля сказалось и падение цен на нефть, которое произошло вечером 8 августа после появления отчета о выходе сланцевых компаний на самоокупаемость, что обещает рост добычи. В результате нефть потеряла более 3%, вызвав вечером новую волну давления на российский рубль.

Санкции возвращают рублю уязвимость перед ослаблением нефти: "Они переключают внимание инвесторов с внутриэкономических показателей страны на оценки экспортных отраслей, завязанных на энергию и металлы", — отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Напомним, официальный курс доллара на пятницу, 10 августа, составляет 66,29 рубля (+ 2,69 рубля), а евро — 76,83 рубля (+ 3 рубля). По оценке аналитика "Альпари" Владислава Антонова, учитывая возросший объем продаж рубля, в ближайшие дни курс доллара может достичь отметки в 67,75 рубля.

В паре евро-рубль эксперт придерживается цели роста до 77,73 рубля. "Как только этот уровень будет пройден, переключаемся на отметку 80 рублей за евро", — приводит слова аналитика портал banki.ru.

На этом падение рубля вряд ли закончится, полагает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт. После вступления в силу санкций, если законопроект будет одобрен, ожидается новый виток распродаж, уверен он. При этом, если позиция Белого дома вдруг смягчится, валюта покажет неплохой отскок в условиях чрезмерной перепроданности, полагает эксперт.

Между тем в ближайшие дни туроператоры будут вынуждены скорректировать стоимость путевок за границу, которые рассчитываются в валюте. Тем, кто уже забронировал и полностью выкупил путевки, беспокоиться не стоит. Всем остальным, очевидно, придется доплачивать.

Также по традиции, вероятно, подорожает и бытовая техника. Ценники здесь начнут переписывать со второй половины месяца. Впрочем, как показал опыт прошлых лет, цены на технику реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме.

Стоит сказать и том, что сейчас брать валюту в банках уже особого смысла нет. Тот же доллар если и не достиг промежуточной вершины, то весьма близок к ней. Единственное исключение — если вы отправитесь за границу и вам действительно понадобятся деньги.

При этом добавим, что каких-то очередей в обменники не наблюдается. Это связано, во-первых, с отсутствием сколько-нибудь значительных сумм на руках у населения, а во-вторых, отчасти со сформировавшимся "иммунитетом" против подобных валютных шоков. Они, напомним, повторяются с завидной частотой с 2014 года.

В Барнауле наиболее выгодные курсы покупки валюты накануне, 9 августа, предлагали в банке "АК Барс" (65,28 рубля) и "Бинбанке" (65,25 рубля). Что касается продажи, то "Ак Барс" выставлял курс в 66,4 рубля за доллар, а "Бинбанк" — 66,8 рубля.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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