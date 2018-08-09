В связи с ремонтом трассы на Чуйском тракте может быть затруднено движение автомобилей, сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог "Алтай".

В ведомстве отмечают, что капитальный ремонт в настоящий момент идет на пятикилометровом отрезке в Зональном районе. "Здесь выравнивают продольный профиль дороги, проезд организован по объездной", — отмечают в Упрдор "Алтай".

В Бийском районе, начиная от села Верх-Катунское, расширяют проезжую часть и устанавливают разделительное барьерное ограждение. На данном участке движение транспорта осуществляется по двум полосам вместо четырех.

В сторону Новосибирска из Барнаула на путепроводе (203-й километр) идет планово-предупредительный ремонт. Проезд транспорта разрешен по левой полосе.



В Тальменском районе также идет реконструкция участка дороги. Водителей призывают быть внимательнее к знакам и соблюдать временную разметку.

Помимо этого, ведутся ремонтные работы в Республике Алтай на подъезде к Горно-Алтайску.

Масштабные работы проходят на Чуйском тракте за перевалом Чике-Таман — в Онгудайском и Кош-Агачском районах, на отдельных участках организовано реверсивное движение. Будьте внимательнее.