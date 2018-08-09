Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров в Алтайском крае. Торжественное вручение дипломов состоялось в четверг, 9 августа.

"Все выпускники Президентской программы в Алтайском крае проходят серьезный отбор и поэтому не случайно достигают высоких результатов в будущем. Я убежден, что у выпускников этого года все свершения и достижения еще впереди, и не только карьерный рост, что важно, но самое главное — чувство удовлетворенности, ощущение наполненности жизни и понимания того, что двигаешься и развиваешься ты в правильном направлении, достойно служишь и родной стране, и родному краю", — сказал им Томенко.

Врио главы региона рассказал, что тоже состоит в кадровом президентском резерве. И он также прошел несколько этапов подготовки, обучения, стажировки в России и за рубежом.

"Знаю не понаслышке, что означают учебные модули и сессии, что значит работа над проектами в рамках обучения, что собой представляют и насколько ценны дружба, партнерство и взаимоотношения, которые устанавливаются между слушателями программы",— добавил он.

За годы участия региона в реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров обучение прошли 1666 руководителей среднего и высшего звена. Из них 326 стажировались в ведущих компаниях Германии, Франции, Великобритании, Италии, США, Нидерландов, Австрии, Японии и других стран, уточнили в пресс-службе регионального правительства. В 2017-2018 годах в программе обучались 78 алтайских руководителей.

В Алтайском крае есть много и собственных программ, и конкурсов. Например, краевой конкурс проектов "Лидеры", "Директор года", "Новый Алтай", "Лучший товар года".