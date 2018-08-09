32-летний житель Новокузнецка погиб, сорвавшись со скалы в Горном Алтае. Его товарищ из Новосибирска, с которым он был в одной связке, остался жив, хотя и получил травмы.

Улаганский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Алтай проводит доследственную проверку по факту смерти альпиниста.

Как сообщили в следственном управлении, оба альпиниста самостоятельно покоряли одну из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта — Актру - на территории Кош-Агачского района Республики Алтай. Во время спуска туристы упали и получили повреждения различной степени тяжести. Сообщение о срыве туристов поступило на телефон службы спасения 7 августа 2018 года около 00 часов 30 минут.

Была организована спасательная операция, однако житель Новокузнецка от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй получивший травмы альпинист, 26-летний житель города Новосибирска, был эвакуирован и доставлен в республиканскую больницу. Его жизни ничего не угрожает.

"Следователями следственного отдела проводятся необходимые проверочные мероприятия, следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении Следкома.