Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Демидовская площадь в Барнауле переживает сейчас не самые лучшие времена. В марте на выборах президента у горожан была возможность проголосовать за территорию, которую, по их мнению, нужно благоустроить. Увы, Демидовская площадь не вошла в число "счастливчиков". Барнаульцы гуляют здесь редко, и большинство не увидело смысла реконструировать территорию. Хотя площадь по праву можно назвать настоящим историческим центром города.

Первое здание начало здесь строиться в 1819 году. Это горный госпиталь, что находится прямо за Демидовским столбом. Его сегодняшнее состояние вызывает опасения: здание буквально разваливается. Состояние бывшего горного училища, что находится поодаль справа, пободрее. Здесь сейчас располагается один из корпусов Алтайского государственного аграрного университета.

Интересная ситуация возникла со зданием горнозаводской богадельни, где располагается магазин сети "Мария-Ра", и прилегающей к нему территорией. Несколько дней назад тут начали собирать автомойку, что вызвало широкий общественный резонанс.

Хозяин объекта рассказал Amic.ru, что автомойка не является самостроем и будет "вписана" в архитектурный облик исторической части города. Владельцы потратили несколько лет на то, чтобы соблюсти все юридические требования и открыть ее в центре Барнаула. Однако в мэрии города сообщили, что разрешение на строительство объекта не выдавалось, и требуют убрать сооружение. Amic.ru продолжает следить за развитием событий.

Барнаул в последние несколько лет активно создает себе образ туристического города, и автомойка в этот образ совершенно не вписывается. Вот вы идете по улице Ползунова, любуетесь историческими памятниками, заворачиваете на Демидовскую площадь, и вашему взору представляется автомойка самообслуживания, которая шумит и мешает пройти. Не "по-туркластерски" это.