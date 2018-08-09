Институты гражданского общества в Алтайском крае развиты хорошо, но нужно решить вопросы, которые мешают реализации общественных инициатив. Такое мнение высказал врио губернатора региона Виктор Томенко на встрече с руководителями и представителями Общественных палат Алтайского края и Барнаула, Общероссийского народного фронта, Общественной женской палаты при губернаторе, Совета отцов.

"Есть необходимость более ясного и четкого разъяснения наших сегодняшних возможностей, потому что некоторые вопросы ставятся, но для них либо нет ресурсного обеспечения, либо организационной структуры, которая могла бы заняться их решением. Вы представляете структуры, которые в достаточной мере правдиво аккумулируют и отражают то, чем живут люди, что они хотят. Желания и взгляды могут меняться. Именно поэтому очень важно постоянно поддерживать этот диалог и взаимодействие", — сказал Томенко.

Председатель Общественной палаты Алтайского края Лев Коршунов предложил коллегам внести свои предложения в новую программу социально-экономического развития, которая сейчас как раз формулируется.

"Я бы хотел услышать и предложения по механизмам взаимодействия между властями всех уровней и общественными организациями. Есть успешный опыт, и мы, конечно, будем эту практику поддерживать и развивать, но, возможно, есть и другие идеи", — сказал о том же Виктор Томенко.

Некоторые предложения общественники высказали и на встрече. Так, член Общественной женской палаты Галина Синицина и председатель Совета отцов Алтайского края Максим Костенко рассказали о проектах, направленных на поддержку семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, формирование ответственного родительства. Например, проект "Алтай — без сирот". Они оба обратили внимание Томенко на актуальность таких проектов и важность участия в них региональной власти.

Член Общественной женской палаты региона Анна Паутова предложила создать в органах власти специальное подразделение, с которым могли бы работать общественные организации по проблемам материнства, детства, демографии в целом.