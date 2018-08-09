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Томенко призвал развивать взаимодействие власти и общественников на Алтае

, ИА "Амител"
Представители общественных организаций предложили врио главы региона свое видение этих отношений

Фото: Антон Федотов/altairegion22.ru

Институты гражданского общества в Алтайском крае развиты хорошо, но нужно решить вопросы, которые мешают реализации общественных инициатив. Такое мнение высказал врио губернатора региона Виктор Томенко на встрече с руководителями и представителями Общественных палат Алтайского края и Барнаула, Общероссийского народного фронта, Общественной женской палаты при губернаторе, Совета отцов.

"Есть необходимость более ясного и четкого разъяснения наших сегодняшних возможностей, потому что некоторые вопросы ставятся, но для них либо нет ресурсного обеспечения, либо организационной структуры, которая могла бы заняться их решением. Вы представляете структуры, которые в достаточной мере правдиво аккумулируют и отражают то, чем живут люди, что они хотят. Желания и взгляды могут меняться. Именно поэтому очень важно постоянно поддерживать этот диалог и взаимодействие", — сказал Томенко.

Председатель Общественной палаты Алтайского края Лев Коршунов предложил коллегам внести свои предложения в новую программу социально-экономического развития, которая сейчас как раз формулируется.

"Я бы хотел услышать и предложения по механизмам взаимодействия между властями всех уровней и общественными организациями. Есть успешный опыт, и мы, конечно, будем эту практику поддерживать и развивать, но, возможно, есть и другие идеи", — сказал о том же Виктор Томенко.

Некоторые предложения общественники высказали и на встрече. Так, член Общественной женской палаты Галина Синицина и председатель Совета отцов Алтайского края Максим Костенко рассказали о проектах, направленных на поддержку семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, формирование ответственного родительства. Например, проект "Алтай — без сирот". Они оба обратили внимание Томенко на актуальность таких проектов и важность участия в них региональной власти.

Член Общественной женской палаты региона Анна Паутова предложила создать в органах власти специальное подразделение, с которым могли бы работать общественные организации по проблемам материнства, детства, демографии в целом.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.08.2018 18:54
Дима

Поползли новости о Томенко)

0  0
9.08.2018 19:15
Кум

Важный по-моему круглый стол, взаимодействие власти и общественных организаций- сейчас это основа современной жизни.

0  0
9.08.2018 19:19
Анна

А вот интересно, только один Томенко принимает предложения, а другим что, ничего не нужно?

0  0
9.08.2018 19:19
Таня

Нужно постоянно такой диалог иметь,чтобы не возникло каких-то проблем потом.

0  0
9.08.2018 19:20
Олеся

Как другие кандидаты собрались край развивать, от них даже новостей нет, ничего видимо хорошего они не сделают

0  0
9.08.2018 19:22
- гость -

Один Томенко шевелится, с ним край будет процветать

0  0
9.08.2018 19:24
Дима

Скоро до Книги рекордов Гиннеса доберёмся по количеству пригоженских троллей на один пост)))

0  0
9.08.2018 19:28
Пионер

Один Томенко шевелится, с ним край будет процветать

Ага. где единорасты, там райские кущи цветут

0  0
9.08.2018 19:29
19:24

Странно,что тебя ещё не отпустили с работы ..

0  0
9.08.2018 19:40
- гость -

заметил тенденцию, все назначенные губернаторами стыдятся в своих агитках предвыборных логотипчик своей властной партии вставлять, позорище. И как бы от них, и в то же время перед электоратом не удобно )))

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