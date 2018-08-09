Пакет новых санкций против России разработали в США в связи с отравлением Скрипалей, которое произошло в Солсбери в начале марта. Британия и США обвинили Москву в причастности к этому делу, однако Россия отрицает все обвинения. Тем не менее Запад решил наказать РФ очередными санкциями.

Как пишет "Газета.ру", в этот раз ограничения касаются технологической сферы в области космоса и авиации. Пока подробности новых санкций не обнародованы, но уже заявлено, что предлагается запретить поставки в Россию товаров двойного назначения, такие как электронные компоненты, измерительное и калибровочное оборудование. По мнению западных экспертов, такие товары представляют большое значение для национальной безопасности России и запрет на их поставки окажется чувствительным для государства.

Также Госдеп отмечает, что будут введены санкции и на сотрудничество в космосе. Однако в некоторых случаях не Россия зависит от США, а наоборот, поэтому каждая позиция будет рассмотрена отдельно.

В частности, санкции не должны повлиять на сотрудничество с Москвой в плане доставки астронавтов на Международную космическую станцию. И пока нет намерения ограничить поставки в Россию оборудования, связанного с обеспечением безопасности в гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты уже назвали новые санкции "драконовскими" и в очередной раз заявили об отсутствии доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипалей.