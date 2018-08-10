Общественная палата Алтайского края получит возможность направлять от себя на выборы наблюдателей. Соответствующие поправки в закон в конце августа должны принять депутаты краевого парламента. А в четверг, 9 августа, их обсудили на круглом столе в Парламентском центре.

Участие в нем приняли гости из Центризбиркома: член ЦИК Сиябшах Шапиев и начальник Управления по вопросам организации избирательного процесса аппарата ЦИК Елена Орловская.

В июле 2018 года в России приняли закон, разрешающий регионам давать право местным общественным палатам выдвигать на выборы наблюдателей. В Алтайском крае пока что это имеют право делать (статья 61 Кодекса о выборах) кандидаты, участвующие в выборах, партии, общественные организации.

Сейчас в закон подготовлены поправки, которые добавят в этот список Общественную палату Алтайского края, рассказал глава правового комитета регионального парламента Андрей Осипов. Вопрос будет рассмотрен на сессии АКЗС в последних числах августа. Выборы, для которых эти поправки вносятся, пройдут 9 сентября.

Участие общественных палат в наблюдении за выборами — дело нужное, считает и член ЦИК Сиябшах Шапиев, и председатель алтайского избиркома Ирина Акимова.

Так, по словам Сиябшаха Шапиева, в выборах президента принимали участие 356 тысяч наблюдателей по всей стране. Из них более 150 тысяч были назначены именно от общественных палат. В Алтайском крае от ОП было и того больше (в пропорциях). Ирина Акимова сообщила, что 18 марта на 1831 избирательном участке работало почти 3000 наблюдателей. От партий было 630 наблюдателей, кандидаты — 418, а от Общественной палаты региона 1850 наблюдателей.

Глава алтайского избиркома подчеркнула, что в регионе такое законодательное обновление давно назрело. И вообще Кодекс Алтайского края о выборах имеет либеральную концепцию наблюдения.

Представитель ЦИК Елена Орловская добавила, что такие общественные наблюдатели самые независимые и могут дать объективную оценку ситуации на участках.

Рады грядущим возможностям и в самой ОП региона.

"У нас получилось активизировать значительное количество гражданских активистов, мы конструктивно раскрыли потенциал гражданского общества Алтайского края", — отрапортовал председатель комиссии по организации общественного контроля и правозащитной деятельности ОП АК Руслан Демаков.