Ученые из Университета Толедо в США обнародовали результаты исследования, в ходе которого изучили, как синее свечение воздействует на сетчатку глаза. Детали работы были изложены в статье в журнале Nature, пишет "Газета.ру".

Оказалось, что волны света от синих до ультрафиолетового спектра способны ускорять процесс макулярной дегенерации – старения сетчатки глаза. В этом случае разрушается желтое пятно — место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза, расположенное напротив зрачка.

Ученые объявили, что под действием синего свечения витамин А, содержащийся в клетчатке, меняется, после чего резко увеличивается количество кальция в клетках, и это приводит к их деформации и гибели. По словам ученых, на синий свет так реагируют клетки не только сетчатки глаза, но и сердца, нервной ткани и раковых опухолей.

Пока этот процесс еще в стадии изучения, но ученые уже рекомендуют меньше времени проводить у экранов устройств.