Актриса Тамара Дегтярева скончалась 9 августа 2018 года на 75-ом году жизни. Об этом сообщает театр "Современник", в котором она работала до последнего времени.

"Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнёр. Ее не стало на 75-ом году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили. Невероятно талантливая, мудрая, остроумная Тамара Васильевна была частью нашей общей души, которой мы называем наш театр, наш "Современник". Сегодня мы потеряли большую ее часть, очень важную", — говорится в сообщении театра.

Отметим, Тамара Дегтярева была старейшей актрисой театра. Ее коллеги отмечают, что несмотря на свои болезни, она продолжала играть даже прикованной к инвалидному креслу.

О времени и месте прощания станет известно позже, говорится в сообщении.

Широкому зрителю Тамара Дегтярева стала известна после съемок в киносаге "Вечный зов", где она сыграла Агату Савельеву. Фильм рассказывает о нескольких поколениях жителей сибирской деревни Михайловка и снимался в течение 10 лет. Кинолента пользовалась огромной популярностью.

За работу в этой картине актриса получила Госпремию СССР (1979 год). Всего за ее плечами более 30 ролей в кино. Так, она играла в фильмах "Свой остров" (1971), "Нюркина жизнь" (1971), "Ищу человека" (1973), "Багряные берега" (1979), "Крутой маршрут" (2008) и другие.