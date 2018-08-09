Четверг, 9 Август, 20:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 66,29
€ 76,83
419789
24°
Обь
197см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Умерла актриса Тамара Дегтярева, сыгравшая в "Вечном зове"

, ИА "Амител"
Дегтярева была одной из самых любимых актрис советских кинозрителей и театралов

Актриса Тамара Дегтярева скончалась 9 августа 2018 года на 75-ом году жизни. Об этом сообщает театр "Современник", в котором она работала до последнего времени.

"Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнёр. Ее не стало на 75-ом году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили. Невероятно талантливая, мудрая, остроумная Тамара Васильевна была частью нашей общей души, которой мы называем наш театр, наш "Современник". Сегодня мы потеряли большую ее часть, очень важную", — говорится в сообщении театра.

Отметим, Тамара Дегтярева была старейшей актрисой театра. Ее коллеги отмечают, что несмотря на свои болезни, она продолжала играть даже прикованной к инвалидному креслу.

О времени и месте прощания станет известно позже, говорится в сообщении.

Широкому зрителю Тамара Дегтярева стала  известна после съемок в киносаге "Вечный зов", где она сыграла Агату Савельеву. Фильм рассказывает о нескольких поколениях жителей сибирской деревни Михайловка и снимался в течение 10 лет. Кинолента пользовалась огромной популярностью. 

За работу в этой картине актриса получила Госпремию СССР (1979 год). Всего за ее плечами более 30 ролей в кино. Так, она играла в фильмах "Свой остров" (1971), "Нюркина жизнь" (1971), "Ищу человека" (1973), "Багряные берега" (1979), "Крутой маршрут" (2008) и другие.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
20:06
СК проводит проверку по факту гибели альпиниста в Горном Алтае 0
19:49
Умерла актриса Тамара Дегтярева, сыгравшая в "Вечном зове" 0
19:25
Движение затруднено: автомобилистов предупреждают о ремонте Чуйского тракта 0
19:08
Коротко о главном: прозрачные выборы, пенсионный референдум и ХК "Алтай"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 августа
18:47
Томенко призвал развивать взаимодействие власти и общественников на Алтае 10
18:23
Молоко, мед и бананы подешевели в Алтайском крае 2
18:07
Серьезный отбор: Томенко поздравил выпускников президентской программы 3
17:49
20 тонн арбузов не дали провезти в Алтайский край из Казахстана 0
17:33
Трамвай разбило после столкновения с фурой в Бийске 0
17:21
Даешь 67%: представитель ЦИК о желаемой явке на выборы на Алтае и в Сибири 8
17:13
Работа и еще раз работа: читатели Amic.ru рассказали, как отдыхают летом 0
17:02
Путешествия на поезде по Алтайскому краю стали популярнее 0
16:51
Пугающую картофельную "ногу" выкопали бразильские фермеры 0
16:32
Так держать: ЦИК высоко оценил прозрачность выборов в Алтайском крае 20
16:21
Загоревшийся автомобиль в Барнауле потушили до приезда пожарных 0
16:15
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников приедет на турнир в Барнаул 0
16:03
Перевозивший мясо грузовик и легковушка слетели с трассы в Алтайском крае 0
15:52
СК выяснит причину смерти мужчины, найденного под мостом в центре Барнаула 0
15:34
Российским школьникам привьют нетерпимость к коррупции 6
15:21
Тело человека найдено в реке в историческом центре Барнаула 7
15:11
Африканское наследство на миллион: бийчанин попался на уловку мошенников 9
15:02
Алтайский думец уверен, что идея "приблизить" спиртное к детям не пройдет 2
14:49
Нарушителей антитабачного закона в РФ за полгода оштрафовали на 70 млн руб. 10
14:33
Страховщики хотят делать ремонт автомобилей по ОСАГО старыми запчастями 23
14:21
Я не сдамся без боя: алтайская КПРФ усиленно готовит пенсионный референдум 22
14:14
Участки лестницы в Нагорный парк Барнаула перегородили сигнальными лентами 5
14:03
ХК "Алтай" может сняться с чемпионата из-за закрытия Дворца спорта 11
13:50
Более четверти миллиарда рублей сэкономили аграрии Алтая на покупке техники 0
13:34
Пытавшуюся скрыться от ГИБДД бийчанку судят за укусы полицейского 4
13:22
National Geographic рекомендует Алтайский край для летнего отпуска 9
13:15
Жив и невредим: УФСИН опровергло смерть осужденного алтайского педофила 5
13:03
ЦИК РФ одобрил вопрос для референдума, предложенный КПРФ Алтайского края 10
12:48
Синоптики обещают резкое похолодание в регионах России 0
12:34
Стрела автокрана упала на старинное здание "Аптеки Крюгеръ" в Барнауле 5
12:22
Бизнесмен в Бийске заплатит почти 4 млн руб. за "ужатие" торговой площади 2
12:14
Сирия будет привлекать россиян религиозным туризмом 27
12:02
Житель Бийска идет под суд за сексуальное насилие над семилетней падчерицей 5
11:49
Дугин проверил новую плитку на Молодежной и обещал избавить улицу от лужи 11
11:33
Горно-Алтайск будет праздновать 90-летний юбилей три дня 0
11:21
Авто под управлением пьяного водителя перевернулось на крышу в Горном Алтае 3
11:15
Проект Amic.ru: победитель "Мобильного репортера" в июле получил призы 2
11:12
Власти Барнаула заявили, что не будут сокращать библиотеки 20
11:01
Канализационные люки пропали с улицы Стахановской в Бийске 1
10:51
Немецкий 120-летний рельс откопали в Барнауле 10
10:38
Вода без дождя и пар в ледяной воде: как еще развлечь ребенка на каникулах 0
10:34
Пожарный, тушивший "Зимнюю вишню", пытался покончить с собой в СИЗО 3
10:29
Доступность бензина в Алтайском крае оказалась одной из самых низких в РФ 6
10:12
500 квадратных метров конопли сожгли в барнаульском Научном городке 5
10:04
Россия назвала "драконовскими" новые санкции США 24
09:58
Барнаульцев предупреждают о глубокой яме на улице Власихинской 9
09:42
Запретить продавать алкоголь с открытых полок предложили в Госдуме 15
09:25
Подростков в Заринске могут отправить в специнтернат за изнасилование 13
09:00
Электроэнергия и плата за нее: директор БГЭС отвечает на вопросы горожан
Прием вопросов продлится до 12-00
08:51
Как операторы связи покоряют российский рынок IT-аутсорсинга 0
08:40
Умный фитнес: топ-10 современных гаджетов для занятий спортом 0
08:33
Как выбрать и где купить качественные кровельные и фасадные материалы 0
08:25
"Украину создали, теперь нужно создать украинцев": афоризмы Леонида Кучмы 1
08:15
Поймать волну: как успеть выгодно отдохнуть в августе на курорте Яровое 0
08:12
Жителям дома в Барнауле отремонтируют крышу на 8 лет раньше из-за урагана 3
08:06
Барнаульцы стали активнее брать ипотеку 10
08:00
Спешим за шубой: новая коллекция норковых шуб уже в Барнауле 7
07:50
Автомобиль за селфи: в Алтайском крае пройдет конкурс к выборам 9 сентября 15
07:34
Как принять участие в большом празднике бега на Алтае 0
07:22
Мэрия Барнаула требует привлечь застройщика и снести автомойку в центре 14
07:19
Владелица интернет-магазина: Не подписывайте документы, не осмотрев груз 2
07:15
Алтайский бренд качества: топ-4 самых "вкусных" событий лета 0
07:03
Дом у реки с бассейном и каминным залом продают в Бийске за 22 млн руб. 9
06:48
Сотни пар в Барнауле готовы жениться до полуночи из-за дат с восьмерками 1
06:32
Очень странные продукты, которые можно увидеть в магазине 2
06:17
Жару до +31 градуса обещают в Алтайском крае 9 августа 0
06:01
Владелец автомойки в центре Барнаула ответил на претензии общественников 13
05:15
Четверо правоохранителей погибли в Кабардино-Балкарии при штурме ледника 0
04:30
Дама с косой: Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов в президенты Украины 1
03:40
Ответный ход: Израиль нанес ракетный удар по террористам в секторе Газа 0
02:53
Московский "Спартак" упустил преимущество в два мяча в Лиге чемпионов 1
01:55
Премию "Оскар" сократят до трех часов и добавят новую номинацию 0
00:58
ФССП: 2,7 млн россиян не смогли выехать за границу из-за долгов 7

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.