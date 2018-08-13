Решение построить ангар, склад или павильон с помощью современной технологии возведения каркасно-тентовых конструкций – весьма рациональное с точки зрения экономических реалий: сокращенные сроки возведения, низкие требования к фундаменту, невысокая стоимость наряду с высокой прочностью – ее бесспорные преимущества. А главное – такая технология позволяет спроектировать и возвести сооружение, отвечающее практически любым требованиям – от ангара и склада для сельскохозяйственных нужд до торгового павильона, летнего кафе и спортивного стадиона.

Основой быстровозводимых тентовых ангаров является ферма — легкий оцинкованный металлический каркас, а укрывным материалом служит ПВХ-ткань, защищающая внутреннее пространство от жары, холода, дождя, ветра и снега. Стоит учесть, что надежность и долговечность быстровозводимых объемных конструкций зависит от обоих компонентов, но особенно важно качество тентового полотна, к выбору которого нужно подойти с умом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕНТОВОГО ПОЛОТНА И СПЕЦИФИКА ЕГО ВЫБОРА

Легкость, прочность и надежность, высокая эластичность, длительный срок эксплуатации, устойчивость к гниению и выгоранию на солнце, широкий диапазон рабочих температур — от -70 до +250 градусов по Цельсию, огнеупорность, технологичность, высокие эксплуатационные характеристики, огромный выбор цветов, низкая стоимость – преимущества ПВХ-тканей можно перечислять до бесконечности. Кроме того, это отличная основа для самоклеющихся пленок, а также для нанесения цифровой печати: логотипа компании и другой рекламной информации. Однако выбрать качественное тентовое полотно среди большого количества представленных на рынке – непростая задача, при решении которой нужно помнить следующее:

Основной материал для производства тентов — поливинилхлорид (сокращенно — ПВХ): на полиэстеровое полотно с обеих сторон наносится толстый слой поливинилхлорида, в результате чего получается ткань, разновидностей которой на сегодняшний день насчитывается несколько тысяч, в том числе поливинилхлоридная пленка и баннерная ткань.

Выбор вида ПВХ-материала для тентов зависит от условий эксплуатации: в режиме особо низких температур, как правило, используется ПВХ со специальными морозоустойчивыми добавками (10-30% полиуретана), а в редких случаях используется полиуретановое покрытие без добавок, что придает сооружению высокую прочность, надежность, особенную легкость и устойчивость к абразивам.

На прочность тентового полотна и его способность к натяжению влияет качество основы – ткани из полиэфира (полиэстера, лавсана), с обеих сторон покрытой поливинилхлоридом и защитным лаком и имеющей различное плетение. Стандартная прочность поливинилхлоридной ткани с полиэфирной основой составляет примерно 4 000 Н/5см. В случае, если требуется применение более прочного материала, стоит остановить свой выбор на тентовой ткани с основой из пара-арамида: ее прочность составляет до 20 000 Н/5см. Удлинение тентовой ткани во время нагрузки, как правило, находится в пределах 4%, однако существуют также тентовые ткани с предварительным натяжением основы, характеризующиеся минимальным удлинением при нагрузках.

Температурные характеристики ПВХ-материалов сильно разнятся и напрямую зависят от того, какой пластификатор используется в процессе производства ПВХ-пасты. Температурный диапазон морозостойкости тентовых тканей довольно широк: от минус 70 до плюс 250 градусов по Цельсию.

Тентовые ПВХ-материалы соединяются друг с другом при помощи сварки. Полученный шов воздухо- и водонепроницаем, а его прочность значительно превышает прочность самого ПВХ-материала.

ПВХ-ТКАНИ ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Компания "Алтай-Тент" – один из ведущих в Алтайском крае производителей быстровозводимых каркасно-тентовых конструкций многоцелевого назначения с 2002 года – предлагает богатый выбор ПВХ-тканей, которые прекрасно сохраняют свои качества в условиях различных температур:

ткань с поливинилхлоридным покрытием, выдерживающая температуры от –45 (на заказ –55) до +70º С;

тентовая ткань с полиуретановым покрытием, сохраняющая свойства при температурах от –70 до +110º С;

материал с силиконовым покрытием, выдерживающий температурные показатели от –60 до +250º С.

В отличие от компаний, использующих недолговечное китайское тентовое полотно, "Алтай-Тент" сотрудничает с проверенными поставщиками из Бельгии, Франции, Южной Кореи и Германии, а также использует уникальный способ натяжки тента с помощью специальной фурнитуры, что позволяет сохранить безупречное натяжение на весь срок эксплуатации.

При производстве тентовых тканей применяется два вида лаков — акриловый и тефлоновый, которые придают готовому материалу дополнительные свойства, среди которых — устойчивость к негативному воздействию ультрафиолета, стойкость к различным загрязнениям, возможность нанесения печати, продление срока эксплуатации ПВХ-материала. Так, благодаря использованию тефлонового лака срок службы ткани ПВХ составляет более 15 лет. Кроме того, применение различных присадок при изготовлении тентовых тканей обеспечивает такие характеристики материала, как огнеупорность и стойкость к процессам гниения.

Остается добавить, что все разработки, конструкторские и проектные решения являются собственным изобретением компании "Алтай-Тент" с учетом имеющихся СНИПов, ГОСТов и защищены патентами Российской Федерации. Изделия имеют сертификаты и постоянно проходят тестирование на безопасность, долговечность и износостойкость.

ООО "Алтай-Тент"

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