В Барнауле на пешеходном переходе сбили двух девочек. ДТП произошло около 18-00 на улице Германа Титова около дома № 14. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль. Очевидцы написали в группе "Инцидент Барнаул", что пострадавшим около девяти лет. Они были без родителей.

По словам свидетелей, водитель говорит, что его ослепило солнце и он не заметил выходящих на дорогу детей. В группе "Барнаул22" горожане пишут, что пешеходный переход плохо просматривается из-за густых кустов.

Пострадавших увезли в больницу № 1.