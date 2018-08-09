Фото: Илья Уткаев/Барнаул22

Необычное ДТП произошло 9 августа в городе Камень-на-Оби Алтайского края. Водитель на автомобиле Lada выехал на набережную, протаранив заграждение. А после этого, как сообщают очевидцы в группе "Барнаул.22", пытался уплыть с места происшествия.

Мужчину догнали спасатели на лодке. Очевидцы рассказывают, что водитель звал на помощь людей, утверждал, что убегал от полицейских. Однако убежать в итоге не удалось.

Также горожане говорят, что сейчас на месте происшествия в Оби масляное пятно.