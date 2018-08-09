Молодоженов в России хотят обязать заключать брачный контракт перед свадьбой. Как пишет RT, такую инициативу предложил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Свое предложение депутат направил в Госдуму РФ.

К этому шагу депутата подтолкнул скандал вокруг бракоразводного процесса юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна, которые не могут поделить совместно нажитое имущество. По мнению Петрова, такие случаи в нашей стране — явление обычное и брачный контракт позволил бы снизить остроту этой проблемы и уменьшить нагрузку на суды.

А кроме того, это поможет защитить права несовершеннолетних детей, которые часто становятся "разменной монетой" в имущественных спорах родителей.

"Необходимо ещё на берегу договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениями, что будет в случае измены одного из супругов — допустим, пострадавшей стороне отойдёт большая часть имущества. И самое главное, останутся дети с одним из родителей или будут по очереди проживать то с мамой, то с папой. Это исключит ситуации, например, когда женщина пытается завладеть львиной долей собственности, угрожает запретить видеться с ребёнком", — рассказал депутат.

Депутат считает, что услуги по составлению брачного контракта молодоженам должны предоставляться бесплатно в отделениях ЗАГСов.