Отличная новость для тех, кто мечтает работать в сфере недвижимости: "Жилфонд" — одно из ведущих агентств России – приглашает на обучение. В программе курсов много уникальной информации, в том числе авторские методики успешных продаж недвижимости от экспертов компании.

Авторы курса "Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней" – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка. По итогам обучения выдается сертификат, а лучшие выпускники смогут выбрать место работы в одном из офисов компании.

Среди тем курсов – самые актуальные и востребованные направления:

Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка: новостройки, вторичное жильё, загородная недвижимость, земельные участки.

Технология покупки недвижимости. Эффективный подбор варианта, преимущества для клиентов "Жилфонда".

Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Ипотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.

Как быстро и дорого продать недвижимость? Маркетинг объекта недвижимости.

Юридические основы проведения сделок.

Как зарабатывать на рынке недвижимости?

Записаться на курс сегодня можно совершенно бесплатно. Это столь же реально, как и добиться успеха в "Жилфонде": здесь созданы все условия для личностного и профессионального роста, а в связи с открытием пятого офиса в Барнауле компании нужны новые грамотные специалисты.

Обучение проводится бесплатно. Количество мест ограничено.

Место проведения курсов: ул. Малахова, 119

Продолжительность обучения: 5 дней

Начало занятий: 20 августа 2018 года

Время проведения: с 17:00 до 20:00

Подробная информация — по телефону 8 (3852) 20-14-14

Записаться на курс можно по ссылке.

Агентство недвижимости "Жилфонд"

г. Барнаул, ул. Малахова, 119

Телефон (3852) 201-001

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СПРАВКА. "Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риелторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работает более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риелторов, Новосибирской ассоциации риелторов и Союза риелторов Барнаула и Алтайского края. Агентство недвижимости года – 2018, по результатам конкурса "Народная премия НГС". Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017". Топ-партнёр Сбербанка по итогам 2017 года. Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.