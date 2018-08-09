Японские компании-автопроизводители Suzuki, Mazda и Yamaha подтасовывали результаты тестирования своих автомобилей. В частности, они занижали расход топлива и выброс вредных веществ. Об этом сообщает журнал "За рулем" со ссылкой на издание The Japan Times.

Фальсификации были выявлены во время внутренней проверки, которую провели сотрудники компаний по распоряжению правительства. Было доказано, что компании проводили тестирования с нарушениями правил и в неподходящих условиях.

Представители компаний уже собрали пресс-конференции и извинились перед своими клиентами. Но это не помогло им поднять акции, которые упали после скандала.