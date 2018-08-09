Пятница, 10 Август, 01:16

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 66,29
€ 76,83
435858
19°
Обь
197см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Suzuki, Mazda и Yamaha фальсифицировали результаты тестов на автомобили

, ИА "Амител"
Проверку потребовало провести правительство Японии

Фото: Pokatim.ru

Японские компании-автопроизводители Suzuki, Mazda и Yamaha подтасовывали результаты тестирования своих автомобилей. В частности, они занижали расход топлива и выброс вредных веществ. Об этом сообщает журнал "За рулем" со ссылкой на издание The Japan Times.

Фальсификации были выявлены во время внутренней проверки, которую провели сотрудники компаний по распоряжению правительства. Было доказано, что компании проводили тестирования с нарушениями правил и в неподходящих условиях.
Представители компаний уже собрали пресс-конференции и извинились перед своими клиентами. Но это не помогло им поднять акции, которые упали после скандала. 

Материалы по теме

 

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
00:24
Ученые выяснили, как синий свет разрушает глаза 0
23:55
Воспитатели частного детсада в Астрахани связывали детей по рукам и ногам 0
23:28
Suzuki, Mazda и Yamaha фальсифицировали результаты тестов на автомобили 0
23:02
Нечестно: мужчинам проще терять вес во время диеты 0
22:28
Молодоженов в России хотят заставить заключать брачный контракт 0
22:07
Водитель на Алтае протаранил набережную Оби и пытался уплыть с места ЧП 0
21:49
Экстренную вакцинацию от кори объявили в Новосибирске 0
21:27
Двоих детей сбили на пешеходном переходе в Барнауле 0
21:11
Не шутки: Елене Степаненко придется доказать, что она жила с Петросяном 0
20:49
Стало известно, какие новые санкции собираются ввести для России США 0
20:33
Больных детей в России не будут пускать в школу и детский сад 0
20:06
СК проводит проверку по факту гибели альпиниста в Горном Алтае 0
19:49
Умерла актриса Тамара Дегтярева, сыгравшая в "Вечном зове" 0
19:25
Движение затруднено: автомобилистов предупреждают о ремонте Чуйского тракта 0
19:08
Коротко о главном: прозрачные выборы, пенсионный референдум и ХК "Алтай"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 августа
18:47
Томенко призвал развивать взаимодействие власти и общественников на Алтае 10
18:23
Молоко, мед и бананы подешевели в Алтайском крае 4
18:07
Серьезный отбор: Томенко поздравил выпускников президентской программы 2
17:49
20 тонн арбузов не дали провезти в Алтайский край из Казахстана 1
17:33
Трамвай разбило после столкновения с фурой в Бийске 0
17:21
Даешь 67%: представитель ЦИК о желаемой явке на выборы на Алтае и в Сибири 9
17:13
Работа и еще раз работа: читатели Amic.ru рассказали, как отдыхают летом 0
17:02
Путешествия на поезде по Алтайскому краю стали популярнее 0
16:51
Огромную картофельную "ногу" выкопали бразильские фермеры 0
16:32
Так держать: ЦИК высоко оценил прозрачность выборов в Алтайском крае 22
16:21
Загоревшийся автомобиль в Барнауле потушили до приезда пожарных 0
16:15
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников приедет на турнир в Барнаул 0
16:03
Перевозивший мясо грузовик и легковушка слетели с трассы в Алтайском крае 0
15:52
СК выяснит причину смерти мужчины, найденного под мостом в центре Барнаула 0
15:34
Российским школьникам привьют нетерпимость к коррупции 6
15:21
Тело человека найдено в реке в историческом центре Барнаула 7
15:11
Африканское наследство на миллион: бийчанин попался на уловку мошенников 9
15:02
Алтайский думец уверен, что идея "приблизить" спиртное к детям не пройдет 2
14:49
Нарушителей антитабачного закона в РФ за полгода оштрафовали на 70 млн руб. 10
14:33
Страховщики хотят делать ремонт автомобилей по ОСАГО старыми запчастями 23
14:21
Я не сдамся без боя: алтайская КПРФ усиленно готовит пенсионный референдум 22
14:14
Участки лестницы в Нагорный парк Барнаула перегородили сигнальными лентами 4
14:03
ХК "Алтай" может сняться с чемпионата из-за закрытия Дворца спорта 12
13:50
Более четверти миллиарда рублей сэкономили аграрии Алтая на покупке техники 0
13:34
Пытавшуюся скрыться от ГИБДД бийчанку судят за укусы полицейского 4
13:22
National Geographic рекомендует Алтайский край для летнего отпуска 9
13:15
Жив и невредим: УФСИН опровергло смерть осужденного алтайского педофила 5
13:03
ЦИК РФ одобрил вопрос для референдума, предложенный КПРФ Алтайского края 10
12:48
Синоптики обещают резкое похолодание в регионах России 0
12:34
Стрела автокрана упала на старинное здание "Аптеки Крюгеръ" в Барнауле 5
12:22
Бизнесмен в Бийске заплатит почти 4 млн руб. за "ужатие" торговой площади 2
12:14
Сирия будет привлекать россиян религиозным туризмом 27
12:02
Житель Бийска идет под суд за сексуальное насилие над семилетней падчерицей 5
11:49
Дугин проверил новую плитку на Молодежной и обещал избавить улицу от лужи 12
11:33
Горно-Алтайск будет праздновать 90-летний юбилей три дня 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.