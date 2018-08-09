Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства и воспитателей частного детского сада в Астрахани. В социальных сетях распространено видео, на котором были показаны методы воспитания малышей, посещающих этот детский сад. В частности, в видеоролике видно, что дети спят по двое в кроватках, многие из них связаны по рукам и ногам простынями.

Автор видео утверждает, что воспитатели постоянно связывают детей во время "тихого часа".

В следственном управлении выяснили, что жительница Астрахани со своим супругом организовали частный детский сад. Со своих клиентов они брали плату по 3,5 тысячи рублей в месяц.

"Подозреваемые, понимая, что не могут в полной мере выполнить обязательства по договору, поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль, днем связывали детей простынями по рукам и ногам", — говорится в сообщении следственного управления.

В то же время, по сообщению ТАСС, в детсаду заявили, что появившееся видео в соцсетях – это происки конкурентов и сняла его сотрудница, которая поработала в учреждении всего один день.

Напомним, в Барнауле в июле возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя элитного детского сада. Женщина физически наказывала воспитанников. Свидетелем такого метода воспитания стала одна из мамочек, "не вовремя" зашедшая в садик.