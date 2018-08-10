О серьезной уязвимости предупреждают пользователей WhatsApp. В мессенджере можно перехватывать пересылаемые сообщения и менять их содержимое. Причем как в личных, так и в групповых чатах, пишет "Российская газета".

Уязвимость обнаружили сотрудники компании CheckPoint, которая специализируется на информационной безопасности. Причиной ситуации стала ошибка при синхронизации данных в мобильной и браузерной версиях WhatsApp.

Эксперты говорят, что злоумышленники могут редактировать текст сообщения, вводя в заблуждение участников беседы. А также менять реальное имя пользователя на любое другое в групповом чате.

Сведения об ошибке отправлены разработчикам мессенджера. Возможно, вскоре этот недочет устранят.