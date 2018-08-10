Уже с 15 августа в России могут вырасти цены авиабилетов на международные рейсы, сообщают "Ведомости" со ссылкой на советника по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрия Горина.

Горин отметил, что если курс доллара и евро сохранится на таких же отметках, как сейчас, стоимость авиабилетов может вырасти в среднем на 5%.

Дату 15 августа (среда) Горин выделил не случайно: дело в том, что именно в ночь со вторника на среду Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновляет курс валют – по курсу ЦБ на вторник. В дальнейшем именно этот курс используется авиакомпаниями для расчета тарифов на авиабилеты.

Отметим, по данным Московской биржи 9 августа, курс доллара составил 65,97 руб., евро – 76,43 руб.