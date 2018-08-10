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На 1000 лет старше пирамид: под Ростовом нашли уникальное захоронение

, ИА "Амител"
Это научная сенсация

Фото: Автодор

Сенсационную находку — древнее захоронение — обнаружили археологи у города Аксай в Ростовской области. По оценкам специалистов, захоронение можно отнести к IV тысячелетию до нашей эры — это за тысячу лет до египетских пирамид, сообщает РИА новости со ссылкой на госкомпанию "Автодор".

Захоронение было обнаружено на месте будущего строительства автодороги

По данным компании, во время раскопок археологи нашли оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. Именно там в хорошем состоянии сохранились предметы, которые использовали при захоронении людей с высоким социальным статусом: сосуды заупокойной пищи, конские уздечки, как символы лошади, медные орудия.

Археологи говорят, что о том, что здесь находится древний курган, было известно еще в XIX веке. На старых картах он носит название "Фигурин". Однако ранее из-за недостатка финансирования провести исследование не получалось.

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