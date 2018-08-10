Театральный режиссер и актер кино Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на пресс-службу московского театра "Практика", художественным руководителем которого был Брусникин.

Отмечается, что Брусникин скончался в результате сердечной недостаточности. Последние два месяца он лечился от недуга в Боткинской больнице. Отмечается, что врачи говорили об улучшении его состояния, а сам пациент чувствовал себя хорошо. Однако накануне его состояние резко ухудшилось.

Ранее в "Практике" сообщили, что Брусникин переведен с должности директора театра на должность худрука. Возглавил заведение Борис Мездрич, в 2015-м уволенный с поста директора Новосибирского театра оперы и балета из-за скандала с оперой "Тангейзер". Брусникин выполнял функции директора и худрука "Практики" с мая 2018 года.

Брусникин снимался в таких сериалах, как "Петербургские тайны", "Марш Турецкого", "Сыщики" и "Досье детектива Дубровского". Он также выступил режиссером эпизодов "Сыщиков", снял сериалы "Ищейка" и "Бигль", а также ленту "Счастье по рецепту".

В 1993 году Брусникин получил звание заслуженного артиста России. В 2009 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.