Нанесенный ущерб владельцу автомобиля будет возмещать угонщик, даже если впоследствии машина была украдена или разобрана на запчасти третьими лицами. Соответствующий закон вступил в силу 10 августа, пишет "Парламентская газета".
Согласно законодательству, "угон автомобиля" — это временное им пользование, которое не предполагает иных действий с транспортным средством, а "кража" — завладение чужой собственностью уже с корыстной целью. Таким образом, получается, что далеко не всегда истинные угонщики несут материальную ответственность за правонарушение, хотя именно с них и надо взыскивать ущерб, особенно если тот, кто нанес непосредственный вред автомобилю, не был установлен.
Сейчас зачастую угонщики машин не несут никакой ответственности в случае последующей кражи авто другими людьми.
Поводом к разработке инициативы, которая исправит эту ситуацию, стало постановление Конституционного суда РФ. В 2015 году он удовлетворил требование гражданина России Владимира Кряжева, который просил взыскать имущественный ущерб с граждан, угнавших его автомобиль, который впоследствии был украден.
Как ранее объяснил судья Конституционного суда Сергей Казанцев, в этом деле было два преступления — угон и последующая кража.
"Суды, разрешая такие вопросы, исходили из того, что если человек не украл машину, а только покатался, то за кражу он не отвечает. Мы же сказали, что он отвечает и за утрату автомобиля, только не в уголовном смысле, а с точки зрения возмещения вреда", — отметил судья.
"Случается, что преступление было совершено группой лиц, но не доказан факт причинения автомобилю убытков именно угнавшим лицом, а остальные лица следствием не установлены. Или же гражданин, угнав автомобиль, бросило его на обочине, а оставленную без присмотра машину повредил уже кто-то другой. В таких случаях, согласно законопроекту, вред возместит угонщик", — объяснил ранее глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Комментарии
Угон должен быть признан кражей: корысть - "покататься", не оплатив покатушки владельцу.
зачастую у угонщика как у латыша и получить что то с него нереально
Вообще, что за термин такой «угон». Угнать, пригнать машину куда угодно и сделать с ней всё, что угодно может только хозяин. Если кто-то посторонний залез в машину и поехал (хоть до соседнего подъезда) это уже кража! А так, по аналогии, если я у вас из сумочки кошелёк вытащил, но деньги не успел потратить это как, получается – взял подержать, или все-таки украл?
На каком же уровне крыша у угонной мафии если многие годы вопреки любому здравому смыслу существуют такие статьи УК.