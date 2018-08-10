Нанесенный ущерб владельцу автомобиля будет возмещать угонщик, даже если впоследствии машина была украдена или разобрана на запчасти третьими лицами. Соответствующий закон вступил в силу 10 августа, пишет "Парламентская газета".

Согласно законодательству, "угон автомобиля" — это временное им пользование, которое не предполагает иных действий с транспортным средством, а "кража" — завладение чужой собственностью уже с корыстной целью. Таким образом, получается, что далеко не всегда истинные угонщики несут материальную ответственность за правонарушение, хотя именно с них и надо взыскивать ущерб, особенно если тот, кто нанес непосредственный вред автомобилю, не был установлен.

Сейчас зачастую угонщики машин не несут никакой ответственности в случае последующей кражи авто другими людьми.

Поводом к разработке инициативы, которая исправит эту ситуацию, стало постановление Конституционного суда РФ. В 2015 году он удовлетворил требование гражданина России Владимира Кряжева, который просил взыскать имущественный ущерб с граждан, угнавших его автомобиль, который впоследствии был украден.

Как ранее объяснил судья Конституционного суда Сергей Казанцев, в этом деле было два преступления — угон и последующая кража.

"Суды, разрешая такие вопросы, исходили из того, что если человек не украл машину, а только покатался, то за кражу он не отвечает. Мы же сказали, что он отвечает и за утрату автомобиля, только не в уголовном смысле, а с точки зрения возмещения вреда", — отметил судья.

"Случается, что преступление было совершено группой лиц, но не доказан факт причинения автомобилю убытков именно угнавшим лицом, а остальные лица следствием не установлены. Или же гражданин, угнав автомобиль, бросило его на обочине, а оставленную без присмотра машину повредил уже кто-то другой. В таких случаях, согласно законопроекту, вред возместит угонщик", — объяснил ранее глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.