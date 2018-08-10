Отказаться от доллара предложили в Совфеде в ответ на санкции США

Член Совета Федерации Игорь Морозов предложил в качестве ответа на санкции США против России отказаться от использования доллара, сообщает "Газета.Ru".

"Конечно же, мы должны ответить и в первую очередь отказаться вместе с нашими партнерами по целому ряду экономических и интеграционных группировок от доллара и перейти на национальную валюту. Это то, о чем шла речь на последнем саммите БРИКС", — отметил Морозов.

По мнению сенатора, это может стать не только российским ответом на санкции, но и важным шагом всего мирового сообщества, против которого развязываются войны.

Морозов отметил, что на уровне БРИКС уже сформирован целый пул резервных национальных валют и именно это является самым мощным раздражителем для американцев.

Ранее Госдепартамент США объявил о намерении с 22 сентября в связи с "делом Скрипалей" ввести первый пакет новых санкций против России, касающийся поставок "всех чувствительных товаров и технологий сферы национальной безопасности". В Вашингтоне также пригрозили принятием второго пакета ограничительных мер в случае, если Россия не сможет доказать свою непричастность к химической атаке в британском Солсбери.

Зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что если новые санкции США коснутся российских госбанков и рынка ценных бумаг, это значительно затруднит для страны финансовые операции на международных рынках и существенно скажется на курсе рубля по отношению к доллару.