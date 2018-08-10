Отказаться от доллара предложили в Совфеде в ответ на санкции США

Член Совета Федерации Игорь Морозов предложил в качестве ответа на санкции США против России отказаться от использования доллара, сообщает "Газета.Ru".
"Конечно же, мы должны ответить и в первую очередь отказаться вместе с нашими партнерами по целому ряду экономических и интеграционных группировок от доллара и перейти на национальную валюту. Это то, о чем шла речь на последнем саммите БРИКС", — отметил Морозов.
По мнению сенатора, это может стать не только российским ответом на санкции, но и важным шагом всего мирового сообщества, против которого развязываются войны.
Морозов отметил, что на уровне БРИКС уже сформирован целый пул резервных национальных валют и именно это является самым мощным раздражителем для американцев.
Ранее Госдепартамент США объявил о намерении с 22 сентября в связи с "делом Скрипалей" ввести первый пакет новых санкций против России, касающийся поставок "всех чувствительных товаров и технологий сферы национальной безопасности". В Вашингтоне также пригрозили принятием второго пакета ограничительных мер в случае, если Россия не сможет доказать свою непричастность к химической атаке в британском Солсбери.
Зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что если новые санкции США коснутся российских госбанков и рынка ценных бумаг, это значительно затруднит для страны финансовые операции на международных рынках и существенно скажется на курсе рубля по отношению к доллару.
Комментарии
Да сколько можно мусолить эту тему, давно уже пора перейти от слов к действиям!
Не, ну Лавров должен на это отреагировать - фраза уже есть!
Похоже, в РФ чем тупее, тем выше продвигаешься по карьерной лестнице.
Похоже будет как в Зимбабве
Экономический кризис в Зимбабве достиг невероятных масштабов. Гиперинфляция, длящаяся в стране уже не первый год, привела к тому, что один американский доллар стал стоить 25 миллионов зимбабвийских долларов. Таким образом, для того чтобы купить $100, понадобится около 20 килограммов местной валюты в стотысячных и двеститысячных банкнотах.
Зимбабве считается страной с самой высокой инфляцией в мире: за год она превысила 100 тысяч процентов, сообщает Lenta.ru. Из-за такого роста цен продукты, приобретаемые в магазине, весят меньше, чем деньги, необходимые для покупки. В январе 2008 года инфляция в Зимбабве установила мировой рекорд, достигнув 100 580% в годовом исчислении.
На данный момент объем доллара в международных расчетах составляет 81% от совокупности всех операций.
рассуждение ниочем, уйдут от доллара, придут к евро
и при этом центробанк собрался закупить рекордный объем зеленых бумажек))))
10.08.2018 10:01
- гость -
Поделитесь тем забористым, что вы курите?
ЦБ не то чтобы собрался купить, он продал две трети своих американских бумаг.
Вы бы хоть откровенную ересь не писали.
Давно пора жить на своей валюте.
ниче не пойму, один умный человек говорил же, что санкции нам только на пользу! наврал чтоль?
Я прям представляю как наши предложенцы возвращают своих родственников на родину и клянут коварный запад.
короче, суть проста, у кого есть на что - закупайтесь баксами, пока есть время