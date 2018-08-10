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Пени за просрочку алиментов снизились в России

, ИА "Амител"
Суд также сможет освободить полностью или частично от уплаты задолженности по неустойке

Фото: infinica.ru

Пени за просроченные платежи по алиментам стали ниже — 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки вместо 0,5%. Соответствующие поправки в Семейный кодекс вступили в силу 10 августа, пишет "Парламентская газета".

Это сделано для того, чтобы размер неустойки не превышал размера самой задолженности. А сегодня, как отмечают законодатели, часто бывает именно так: долг составляет тысячи рублей, а неустойка достигает нескольких миллионов рублей.

Законом 2008 года размер неустойки был увеличен с 0,1% от суммы задолженности до 0,5% и, конечно, повлиял на то, что алименты стали платить своевременно. Но справиться при этом с постоянно растущей неустойкой многим оказалось сложно. Поэтому было принято решение вернуться к прежнему размеру неустойки.

В документе также сказано, что суд сможет освободить полностью или частично от уплаты задолженности по неустойке, если установит, что она образовалась в связи с уважительной причиной, а материальное положение алиментщика не дает возможности погасить эту сумму.

Нововведение подкреплено позицией Конституционного суда РФ, согласно которой у судов должно быть право уменьшать размер неустойки по алиментам с учетом конкретных обстоятельств. К такому выводу суд пришёл, рассмотрев жалобу гражданина, имевшего задолженность по алиментам около 217 тысяч рублей, у которого после развода в новом браке появилось трое детей. И так получилось, что с учетом пени и неустойки необходимая сумма составляла 3,2 млн рублей, уплата которой привела бы к имущественному ущербу его новой семье.

Ранее Федеральная служба судебных приставов обнародовала информацию о самом злостном должнике по алиментам в России. Им оказался 50-летний москвич, который должен 118 миллионов рублей.

Как отмечают социологи, есть три главные причины, по которым мужчины не платят алименты. Первая — не верят, что деньги тратятся на детей, вторая — завели новые семьи, третья — пытаются отомстить своей бывшей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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