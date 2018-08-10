Российский сторожевой корабль "Адмирал Эссен" выследил в Средиземном море американскую подводную лодку класса "Огайо", пишут "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ РФ.
Инцидент произошел еще в ходе весенней службы на фоне обострения конфликта в Сирии, однако об этом стало известно только сейчас.
В ходе более чем двухчасового сопровождения субмарины фрегату удалось снять акустический портрет и отработать учебную задачу по уничтожению условного противника.
Эксперты пояснили, что столь длительное сопровождение является превосходным результатом.
Отличными считаются показатели, которые позволяют подготовить к стрельбе ракетное или торпедное противолодочное вооружение корабля. Для современных систем время развертывания составляет несколько минут.
Комментарии
гонец на веслах только доплыл
Я горжусь своей страной!
Её мощью боевой!
НАТО дальше не пройдет!
Ваш любимый, кремлебот!
10.08.2018 10:14
кремлебот Сеня
Вы, Сеня, не кремлебот, вы порохобот.
Вот об этом нужно писать, о людях, создающих и обслуживающих такую технику. А не о "голодающих" "режиссёрах", разводящихся юмористах, прыгающих из койки в койку "светских львицах" и сетевых экстремистах.
все я горжусь, я забыл про повышение пенсионного возраста, повышение НДС, цен на бензин, ура Огайо!