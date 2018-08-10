Российский сторожевой корабль "Адмирал Эссен" выследил в Средиземном море американскую подводную лодку класса "Огайо", пишут "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ РФ.

Инцидент произошел еще в ходе весенней службы на фоне обострения конфликта в Сирии, однако об этом стало известно только сейчас.

В ходе более чем двухчасового сопровождения субмарины фрегату удалось снять акустический портрет и отработать учебную задачу по уничтожению условного противника.

Эксперты пояснили, что столь длительное сопровождение является превосходным результатом.

Отличными считаются показатели, которые позволяют подготовить к стрельбе ракетное или торпедное противолодочное вооружение корабля. Для современных систем время развертывания составляет несколько минут.