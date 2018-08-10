Кандидат в губернаторы Алтайского края, депутат краевого Законодательного Собрания Владимир Семёнов проведёт встречи с избирателями в селе Косиха и в городе Змеиногорске.

Встречи состоятся в рамках его участия в выборах главы региона. Владимир Семёнов является официально зарегистрированным кандидатом от партии ЛДПР.

Жителям Косихинского района можно пообщаться с кандидатом и депутатом Семёновым в субботу, 11 августа. Встреча состоится в селе Косиха, в районном Доме культуры по адресу: ул. Комсомольская, д.2, с 15:00 до 16:00. Также с 10 утра в селе будет работать мобильная группа от штаба кандидата, которая собирает наказы и информацию о проблемах от жителей.

В воскресенье, 12 августа, встреча состоится в Змеиногорске, в городском Доме культуры по адресу: ул. Ленина, д. 3, с 15:00 до 16:00. Мобильная группа будет работать с 10 утра. Если нет возможности приехать на встречу лично, то наказы и пожелания можно оставить на сайте Семёнова.

Напомним, выборы губернатора Алтайского края состоятся в воскресенье, 9 сентября. В числе кандидатов Владимир Семёнов (ЛДПР), Виктор Томенко ("Единая Россия"), Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и Андрей Крылов ("Партия Роста").