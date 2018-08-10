Цены на бензин и НДС ускорят рост инфляции в России

Инфляция по итогам 2018 года составит 3,5%, тогда как ВВП вырастет на 1,6%. Основными причинами увеличения инфляции называются рост стоимости бензина и предстоящее повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.

Как отмечается, хотя увеличение НДС состоится в следующем году, эффект от него появится уже в этом.

Кроме того, подстегнет инфляцию неурожай. Из-за дождливой погоды в Центральном Черноземье осенью на полки магазинов поступит меньше овощей и фруктов, чем ожидалось изначально, что и повлечет за собой небольшое их удорожание.

При этом, как отмечают эксперты, потребительская активность россиян увеличит розничный товарооборот на 3,7%.

Аналитики указывают на то, что за счет реального роста зарплат россияне стали совершать покупки, отложенные ранее из-за кризиса. Что касается низкого ВВП, то основной причиной слабого роста экономики может стать риск новых санкций, считают эксперты.

По прогнозу Центробанка, увеличение стоимости товаров и услуг может превысить целевой уровень в 2019 году и составить 4,5%. Однако в начале 2020 года инфляция замедлится, уверены в ЦБ.