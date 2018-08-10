Цены на бензин и НДС ускорят рост инфляции в России

Инфляция по итогам 2018 года составит 3,5%, тогда как ВВП вырастет на 1,6%. Основными причинами увеличения инфляции называются рост стоимости бензина и предстоящее повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
Как отмечается, хотя увеличение НДС состоится в следующем году, эффект от него появится уже в этом.
Кроме того, подстегнет инфляцию неурожай. Из-за дождливой погоды в Центральном Черноземье осенью на полки магазинов поступит меньше овощей и фруктов, чем ожидалось изначально, что и повлечет за собой небольшое их удорожание.
При этом, как отмечают эксперты, потребительская активность россиян увеличит розничный товарооборот на 3,7%.
Аналитики указывают на то, что за счет реального роста зарплат россияне стали совершать покупки, отложенные ранее из-за кризиса. Что касается низкого ВВП, то основной причиной слабого роста экономики может стать риск новых санкций, считают эксперты.
По прогнозу Центробанка, увеличение стоимости товаров и услуг может превысить целевой уровень в 2019 году и составить 4,5%. Однако в начале 2020 года инфляция замедлится, уверены в ЦБ.
Комментарии
Инфляция 3,5% за 2018 год? Реально? Да тут в месяц на 5% дорожают ТНП, про ГСМ, вообще молчу. Какие 3,5% совсем заврались.
Страну перепутали, это не про нашу.
Где там рост зарплат то? За 5 лет лично мне повысили на 6%, инфляция за 5 лет гораздо выше. Все уходит на ЖКХ и пожрать. Если так дальше пойдет, то либо не платить за ЖКХ, либо не жрать.
Реальная инфляция в стране в разы выше той сказочной,о которой вещают с экранов зомби-тв.
ну здравствуй Зимбабве!
вы еще не поняли - это и есть план путина
-гость- 10:35
всех переиграл!