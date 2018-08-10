Власти Москвы подписали документ об изъятии площадки "Дома-2"

Подписано распоряжение об изъятии земельного участка, где проходят съемки телешоу "Дом-2", сообщает РБК со ссылкой на мэрию Москвы.

Участок изымают для строительства автодороги. В документе говорится, что собственников земли уведомят об изъятии участков в течение семи дней с даты публикации распоряжения. Всего в списке указаны пять участков, расположенных в районе коттеджного поселка Летова Роща в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

Об изъятии земли стало известно в конце июля. Собственника — компанию "ЕТК-Инвест" — уведомили о соответствующем решении.

Первый замглавы департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров заявил, что владелец земли, на которой снимают "Дом-2", получит компенсацию после того, как будет оценен ущерб, который он получит при изъятии.

Согласно проекту развития ТиНАО, через действующую съемочную площадку телешоу пройдет автодорога, которая соединит Саларьево и Марьино. Позже власти Москвы сообщили, что съемки "Дома-2" продолжатся на соседнем участке.