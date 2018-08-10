США хотят "улучшить поведение" России с помощью санкций

Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в четверг, 9 августа, заявила, что при помощи санкций США добиваются от России "улучшения поведения", сообщает "РИА Новости".

"Президент и госсекретарь Помпео говорили о том, что мы бы хотели иметь лучшие отношения с российским правительством. Мы понимаем, что у нас есть много вопросов, которые у нас вызывают взаимную обеспокоенность. Это большая страна, и мы тоже", — заявила Науэрт на брифинге.

"Когда у вас такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции — это тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению", — подчеркнула Науэрт.

Ранее Вашингтон объявил о введении новых санкций против России из-за "использования химоружия в британском Солсбери". Первый пакет, который вступит в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй пакет может быть введен через 90 дней, он подразумевает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта.

В госдепе заявили, что Россия может избежать второго пакета санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.

МИД России назвал планы Белого дома ввести новые санкции "сговором США и Великобритании" и вновь пообещал зеркальный ответ.