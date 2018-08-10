США хотят "улучшить поведение" России с помощью санкций

Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в четверг, 9 августа, заявила, что при помощи санкций США добиваются от России "улучшения поведения", сообщает "РИА Новости".
"Президент и госсекретарь Помпео говорили о том, что мы бы хотели иметь лучшие отношения с российским правительством. Мы понимаем, что у нас есть много вопросов, которые у нас вызывают взаимную обеспокоенность. Это большая страна, и мы тоже", — заявила Науэрт на брифинге.
"Когда у вас такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции — это тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению", — подчеркнула Науэрт.
Ранее Вашингтон объявил о введении новых санкций против России из-за "использования химоружия в британском Солсбери". Первый пакет, который вступит в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй пакет может быть введен через 90 дней, он подразумевает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта.
В госдепе заявили, что Россия может избежать второго пакета санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.
МИД России назвал планы Белого дома ввести новые санкции "сговором США и Великобритании" и вновь пообещал зеркальный ответ.
Комментарии
Позитифф
Вождь не умеет выстраивать нормальные отношения, из-за него Россию выперли из восьмерки, из-за него санкции, нищета и беззаконие в стране...
10.08.2018 11:03
- гость -
отсюда возникает вопрос - а нахрена он нам нужен?
10.08.2018 11:04
месный
Понятно, что стране он не нужен - но страна нужна ему и его "команде", а это не 300 и 70 лет, но на время дожития процесс затянется...
"из-за него Россию выперли из восьмерки"
как жить то теперь без восьмерки?, остались одни США и их шестерка.
"из-за него нищета и беззаконие в стране"
тоже переживаешь за Украину?
10.08.2018 12:03
- гость -
детка - это у нас в стране, про неё речь. Или ваши предки при кормушке?