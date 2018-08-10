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Полиция задержала в городе Яровое мужчину 1992 года рождения, которого подозревают в краже денег туристов с турбазы и угоне квадроцикла.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в начале августа молодой человек неофициально устроился разнорабочим на одну из баз отдыха в Локтевском районе.

"Проработав три дня, в ночное время он проник в два дома отдыха и похитил из них денежные средства туристов в общей сумме 10 500 рублей. После чего с территории базы похитил садовый опрыскиватель и неправомерно завладел принадлежащим хозяйке базы квадроциклом, на котором и скрылся в неизвестном направлении", — отмечают в полиции.

Следующим утром квадроцикл со следами ДТП был обнаружен в кювете около поселка Кировский. Здесь же правоохранители изъяли похищенный опрыскиватель. Место аварии злоумышленник покинул.

Вскоре злоумышленника, который ранее уже был неоднократно судим, задержали. Свою вину он признал и написал явки с повинной.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас правоохранители проводят проверки на причастность задержанного к другим преступлениям.