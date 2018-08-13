Жизненный подход "дом-работа-дом" для многих людей становится все более неактуальным. Современным профессионалам хочется развивать себя, учиться новому и не останавливаться на достигнутом. Отсюда большую популярность стали набирать различные курсы и тренинги. Чтобы разобраться в том, зачем это нужно, в качестве нового гостя рубрики "Люди и дело" мы позвали психолога, создателя курса ораторского мастерства Андрея Шишмарева.

- В каких направлениях вы работаете? Что за тренинги ведете и это ваша основная работа или больше хобби?

- У меня сейчас около семи бизнес-направлений, среди них несколько самых любимых, остальные связаны с торговлей, интернет-маркетингом и прочим. Приоритетные для меня тренинги по ораторскому мастерству и обучение людей публичным выступлениям, второе – это психология, проработка различных ограничений и решение проблем человека, связанных с семьей, бизнесом, хобби, каким-то проектом, который он хочет запустить.

- Вы психолог по образованию. Почему такое направление выбрали?

- Нет, вообще я юрист. Но увлечение психологией началось еще со школы. В 10-м или 11-м классе я приобрел книгу известного психолога, она была живо написана и мне очень понравилась. Я открыл для себя целый мир, осознал, что можно как-то договариваться, решать внутренние задачи, управлять своими эмоциями. Все это мне очень понравилось, и я решил изучать это глубже. Психология — это нереальный мир. Люди приходят на тренинги и занятия скучные, депрессивные, а после того, как они начинают работать над собой, ты видишь, как их жизнь налаживается.

- Но образование по психологии получить не решили?

- Я получил образование психолога в Новосибирском Институте консультирования, но это было чуть позже. Сначала я пошел по стопам отца, он военный прокурор, и после школы поступил в московский университет, решил делать карьеру военного юриста. Но пока я учился в столице, продолжал изучать психологию самостоятельно, ходил на тренинги Николая Козлова, книгу которого я тогда прочитал. Я несколько лет изучал психологию на тренингах, но при этом работал в военной прокуратуре.

- А когда наступила эта точка, после которой вы поняли, что пора заняться тем, что вам интересно?

- Желание работать с людьми и с собой у меня всегда было. А когда ты изучаешь психологию, думаешь над тем, как построить свою жизнь правильно и быть счастливым. Первым делом я стал задавать себе вопросы. Я понимал, что профессия юриста хорошая и прибыльная, но тем не менее мне хотелось большего, чего-то для души. Я начал совмещать два занятия: свою основную профессию с курсами и тренингами, на которых я проводил выходные. Из года в год мои навыки и опыт росли. После я предложил отцу открыть юридическую компанию, помог ему наладить работу с клиентами, и когда он сосредоточился на юридической практике, я смог сосредоточиться на том, что мне нравится.

Сейчас я всегда советую людям прислушиваться к себе, только так можно стать счастливым. Я не говорю, что нужно бросать работу и сосредотачиваться только на мечте. Я советую использовать то, что уже есть, и параллельно двигаться в интересующем направлении. А ту работу, которая есть на данный момент, нужно использовать как опыт, как платформу для дальнейшего развития. Мне в жизни опыт работы юристом очень помогает, я могу легко вести переговоры с правоохранительными органами, разбираться в законах, договорах и так далее.

Занятие новым делом никак не мешает основной работе. Психология не говорит, что нужно выбирать, она учит совмещать.

- А есть ли в вашей практике случаи, когда люди резко поменяли жизнь после занятий?

- Конечно, интересных случаев у меня много. Иногда люди приходят именно на ораторское мастерство, хотят научиться общению, публичным выступлениям. Но я не ограничиваюсь этим, я стараюсь дать человеку максимум, не только обучить ораторскому искусству, но и помочь найти свою цель. Одна девушка после нашего общения уехала жить в Таиланд. Люди начинают меняться, искать другую профессию, делать шаги – это самое потрясающее. Некоторые открывают свои курсы. После работы со мной одна девушка в Новокузнецке открыла свои курсы фейсбилдинга. Она очень хотела заняться какой-то тренерской работой. И ей понадобилось всего несколько уроков, прежде чем она собрала первый мастер-класс.

Всегда нужно прислушиваться к себе, так как даже близкие люди могут не поддерживать вас. Нужно повышать самооценку. Нужно спокойно относиться к тому, что кому-то вы нравитесь, а кому-то нет. Не нужно бояться критики, лучше работайте над собой и развивайте свои услуги, тогда вы добьетесь успеха.

- А можете посоветовать какие-то упражнения?

- Во-первых, стоит составить список из 10-20 пунктов, чего вы хотите достичь во всех сферах: работа, семья, отношения. И желательно не ориентироваться на то, что кто-то считает хорошим, а описать именно то, что нужно вам. Например, человек хочет какой-то престижный автомобиль. Тут нужно разобраться, ему нужна сама машина или признание от людей через приобретение этой марки. Если второе, то так и нужно писать — хочу повысить статус, тогда будет проще разобраться, как и что достичь. Пока вы будете прописывать цели, вы начнете задавать себе вопросы, а что я могу делать каждый день, чтобы этого добиться, какую информацию узнать, кому позвонить, где почитать. И каждый день делать по одному маленькому шагу.

Некоторые сталкиваются с тем, что трудятся на работе, которая им не очень нравится. В данном случае стоит воспринимать это место как то, где можно потренировать свои внутренние и личные качества: умение работать с эмоциями, договариваться, качественно выполнять в срок задачи и при этом не злиться на людей.

- А вот вы говорили, что нужно повышать самооценку, но как это делать?

- Смотрите, самооценка у нас низкая, потому что нам с детства вдалбливали, что мы все делаем не так. С этим нужно работать и поставить перед собой цель – приобрести спокойствие и перестать зависеть от сторонней оценки – как положительной, так и отрицательной.

Самое простое упражнение — с утра подходить к зеркалу и говорить: "Я себе нравлюсь". Не в смысле заниматься самолюбованием, а научиться испытывать радость от того, что ты существуешь. В идеале, каждое утро нужно запускать мысль "за что я благодарен", просыпаться и говорить спасибо окружающим людям, работе, родителям. Так смещается фокус внимания на позитив, и его количество в нашей жизни возрастет. Начнут меняться отношения, люди будут к вам более добродушны, а вы не будете расходовать энергию на ссоры и направите ее на то, что вам действительно интересно.

Когда люди вас критикуют, вам нужно переключить внимание с эмоций на суть. Приведу пример. Допустим, руководитель вас ругает из-за того, что отчет не сдан вовремя и в нем много ошибок. Вы можете обидеться, но это будет неэффективно. А можете обратить внимание на то, что от вас действительно хотят: а нужно вашему директору, чтобы отчет сдавали вовремя и без ошибок, просто он, возможно, не может донести это более спокойным способом. Если вы правильно отреагируете на его слова, то попадете в суть того, что ему нужно, и на этом конфликт будет исчерпан.

В европейских странах, да и в российских крупных городах, считается нормальным обращаться к психологу за помощью. В Барнауле этого пока нет.

- Как вам кажется, почему? И почему все-таки стоит найти психоаналитика или психолога?

- Стоматолог — это специалист в области лечения зубов, вы же сами их не лечите. Вы идете к специалисту. То же и с психологом. Улучшением своего внутреннего мира нужно заниматься вместе со специалистом. Все хотят научиться управлять своими мыслями, работать со своими эмоциями, но при этом люди боятся показаться ненормальными, это тоже у нас из детства.

- А можете спрогнозировать, когда эта ситуация поменяется?

- Мы идем к этому, мы развиваемся. Этому способствуют интернет, путешествия, люди начинают больше путешествовать, смотреть, как живут другие, расширяя таким образом картину мира.

Я хочу посоветовать еще одно упражнение: делать каждый день что-то новенькое для себя, выходить из шаблонного поведения. Когда кругозор становится шире, человек начинает прорабатывать свои детские страхи.

- А с чего начать тем, кто хочет поменять работу, но боится?

- Многим всю жизнь родители говорили, что нужно работать, как в советское время, когда можно было на предприятии трудиться всю жизнь, поэтому люди так и живут. Я понял, что так не хочу, что время – самый ценный ресурс и я не могу его тратить на то, что мне не близко.

Нужно пробовать разное, я делал именно так. Кроме юриспруденции, психологии и тренингов по ораторскому искусству я занимался и занимаюсь разными видами бизнеса. Я торговал айфонами, трубозапорной аппаратурой по всей России, предоставлял различные услуги. Хотя я помню, что раньше всем вбивали такую мысль, что если ты хочешь заняться предпринимательством, то должен получить экономическое образование. При этом практика показывала, что это не нужно. Таким образом, люди в основном не пробуют что-то из-за страха.

Для тех, кто находится в поиске, я хочу посоветовать упражнение — поставить перед собой цель допустить 100 ошибок. Мои тренеры по бизнесу говорят, что нужно совершать ошибки "оптом". Если использовать такой подход, вам будет не так страшно сделать что-то не так. Это если в общем. Для тех же, кто хочет именно поработать на себя, я советую начать с малого, не вкладывая большие деньги. Не нужно сразу снимать офис в центре города, делать там ремонт, нанимать сотрудников и заказывать КамАЗы товара. Сначала просто дайте объявление и посмотрите, будут откликаться на него потенциальные клиенты или нет. Так вы изучите свою идею, поймете, в каком направлении идти, научитесь искать клиентов и решать их "боль".