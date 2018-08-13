Понедельник, 13 Август, 09:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 66,91
€ 76,68
453769
19°
Обь
171см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Найти себя: барнаульский психолог делится секретами счастливой жизни

, ИА "Амител"
Как сменить работу, наладить отношения с людьми и обрести гармонию: гостем рубрики "Люди и дело" стал Андрей Шишмарев

Жизненный подход "дом-работа-дом" для многих людей становится все более неактуальным. Современным профессионалам хочется развивать себя, учиться новому и не останавливаться на достигнутом. Отсюда большую популярность стали набирать различные курсы и тренинги. Чтобы разобраться в том, зачем это нужно, в качестве нового гостя рубрики "Люди и дело" мы позвали психолога, создателя курса ораторского мастерства Андрея Шишмарева.

- В каких направлениях вы работаете? Что за тренинги ведете и это ваша основная работа или больше хобби?

- У меня сейчас около семи бизнес-направлений, среди них несколько самых любимых, остальные связаны с торговлей, интернет-маркетингом и прочим. Приоритетные для меня тренинги по ораторскому мастерству и обучение людей публичным выступлениям, второе – это психология, проработка различных ограничений и решение проблем человека, связанных с семьей, бизнесом, хобби, каким-то проектом, который он хочет запустить.

- Вы психолог по образованию. Почему такое направление выбрали?

- Нет, вообще я юрист. Но увлечение психологией началось еще со школы. В 10-м или 11-м классе я приобрел книгу известного психолога, она была живо написана и мне очень понравилась. Я открыл для себя целый мир, осознал, что можно как-то договариваться, решать внутренние задачи, управлять своими эмоциями. Все это мне очень понравилось, и я решил изучать это глубже. Психология — это нереальный мир. Люди приходят на тренинги и занятия скучные, депрессивные, а после того, как они начинают работать над собой, ты видишь, как их жизнь налаживается.

- Но образование по психологии получить не решили?

- Я получил образование психолога в Новосибирском Институте консультирования, но это было чуть позже. Сначала я пошел по стопам отца, он военный прокурор, и после школы поступил в московский университет, решил делать карьеру военного юриста. Но пока я учился в столице, продолжал изучать психологию самостоятельно, ходил на тренинги Николая Козлова, книгу которого я тогда прочитал. Я несколько лет изучал психологию на тренингах, но при этом работал в военной прокуратуре.

- А когда наступила эта точка, после которой вы поняли, что пора заняться тем, что вам интересно?

- Желание работать с людьми и с собой у меня всегда было. А когда ты изучаешь психологию, думаешь над тем, как построить свою жизнь правильно и быть счастливым. Первым делом я стал задавать себе вопросы. Я понимал, что профессия юриста хорошая и прибыльная, но тем не менее мне хотелось большего, чего-то для души. Я начал совмещать два занятия: свою основную профессию с курсами и тренингами, на которых я проводил выходные. Из года в год мои навыки и опыт росли. После я предложил отцу открыть юридическую компанию, помог ему наладить работу с клиентами, и когда он сосредоточился на юридической практике, я смог сосредоточиться на том, что мне нравится.

Сейчас я всегда советую людям прислушиваться к себе, только так можно стать счастливым. Я не говорю, что нужно бросать работу и сосредотачиваться только на мечте. Я советую использовать то, что уже есть, и параллельно двигаться в интересующем направлении. А ту работу, которая есть на данный момент, нужно использовать как опыт, как платформу для дальнейшего развития. Мне в жизни опыт работы юристом очень помогает, я могу легко вести переговоры с правоохранительными органами, разбираться в законах, договорах и так далее.

Занятие новым делом никак не мешает основной работе. Психология не говорит, что нужно выбирать, она учит совмещать.

- А есть ли в вашей практике случаи, когда люди резко поменяли жизнь после занятий?

- Конечно, интересных случаев у меня много. Иногда люди приходят именно на ораторское мастерство, хотят научиться общению, публичным выступлениям. Но я не ограничиваюсь этим, я стараюсь дать человеку максимум, не только обучить ораторскому искусству, но и помочь найти свою цель. Одна девушка после нашего общения уехала жить в Таиланд. Люди начинают меняться, искать другую профессию, делать шаги – это самое потрясающее. Некоторые открывают свои курсы. После работы со мной одна девушка в Новокузнецке открыла свои курсы фейсбилдинга. Она очень хотела заняться какой-то тренерской работой. И ей понадобилось всего несколько уроков, прежде чем она собрала первый мастер-класс.

Всегда нужно прислушиваться к себе, так как даже близкие люди могут не поддерживать вас. Нужно повышать самооценку. Нужно спокойно относиться к тому, что кому-то вы нравитесь, а кому-то нет. Не нужно бояться критики, лучше работайте над собой и развивайте свои услуги, тогда вы добьетесь успеха.

- А можете посоветовать какие-то упражнения?

- Во-первых, стоит составить список из 10-20 пунктов, чего вы хотите достичь во всех сферах: работа, семья, отношения. И желательно не ориентироваться на то, что кто-то считает хорошим, а описать именно то, что нужно вам. Например, человек хочет какой-то престижный автомобиль. Тут нужно разобраться, ему нужна сама машина или признание от людей через приобретение этой марки. Если второе, то так и нужно писать — хочу повысить статус, тогда будет проще разобраться, как и что достичь. Пока вы будете прописывать цели, вы начнете задавать себе вопросы, а что я могу делать каждый день, чтобы этого добиться, какую информацию узнать, кому позвонить, где почитать. И каждый день делать по одному маленькому шагу.

Некоторые сталкиваются с тем, что трудятся на работе, которая им не очень нравится. В данном случае стоит воспринимать это место как то, где можно потренировать свои внутренние и личные качества: умение работать с эмоциями, договариваться, качественно выполнять в срок задачи и при этом не злиться на людей.

- А вот вы говорили, что нужно повышать самооценку, но как это делать?

- Смотрите, самооценка у нас низкая, потому что нам с детства вдалбливали, что мы все делаем не так. С этим нужно работать и поставить перед собой цель – приобрести спокойствие и перестать зависеть от сторонней оценки – как положительной, так и отрицательной.

Самое простое упражнение — с утра подходить к зеркалу и говорить: "Я себе нравлюсь". Не в смысле заниматься самолюбованием, а научиться испытывать радость от того, что ты существуешь. В идеале, каждое утро нужно запускать мысль "за что я благодарен", просыпаться и говорить спасибо окружающим людям, работе, родителям. Так смещается фокус внимания на позитив, и его количество в нашей жизни возрастет. Начнут меняться отношения, люди будут к вам более добродушны, а вы не будете расходовать энергию на ссоры и направите ее на то, что вам действительно интересно.

Когда люди вас критикуют, вам нужно переключить внимание с эмоций на суть. Приведу пример. Допустим, руководитель вас ругает из-за того, что отчет не сдан вовремя и в нем много ошибок. Вы можете обидеться, но это будет неэффективно. А можете обратить внимание на то, что от вас действительно хотят: а нужно вашему директору, чтобы отчет сдавали вовремя и без ошибок, просто он, возможно, не может донести это более спокойным способом. Если вы правильно отреагируете на его слова, то попадете в суть того, что ему нужно, и на этом конфликт будет исчерпан.

В европейских странах, да и в российских крупных городах, считается нормальным обращаться к психологу за помощью. В Барнауле этого пока нет.

- Как вам кажется, почему? И почему все-таки стоит найти психоаналитика или психолога?

- Стоматолог — это специалист в области лечения зубов, вы же сами их не лечите. Вы идете к специалисту. То же и с психологом. Улучшением своего внутреннего мира нужно заниматься вместе со специалистом. Все хотят научиться управлять своими мыслями, работать со своими эмоциями, но при этом люди боятся показаться ненормальными, это тоже у нас из детства.

- А можете спрогнозировать, когда эта ситуация поменяется?

- Мы идем к этому, мы развиваемся. Этому способствуют интернет, путешествия, люди начинают больше путешествовать, смотреть, как живут другие, расширяя таким образом картину мира.

Я хочу посоветовать еще одно упражнение: делать каждый день что-то новенькое для себя, выходить из шаблонного поведения. Когда кругозор становится шире, человек начинает прорабатывать свои детские страхи.

- А с чего начать тем, кто хочет поменять работу, но боится?

- Многим всю жизнь родители говорили, что нужно работать, как в советское время, когда можно было на предприятии трудиться всю жизнь, поэтому люди так и живут. Я понял, что так не хочу, что время – самый ценный ресурс и я не могу его тратить на то, что мне не близко.

Нужно пробовать разное, я делал именно так. Кроме юриспруденции, психологии и тренингов по ораторскому искусству я занимался и занимаюсь разными видами бизнеса. Я торговал айфонами, трубозапорной аппаратурой по всей России, предоставлял различные услуги. Хотя я помню, что раньше всем вбивали такую мысль, что если ты хочешь заняться предпринимательством, то должен получить экономическое образование. При этом практика показывала, что это не нужно. Таким образом, люди в основном не пробуют что-то из-за страха.

Для тех, кто находится в поиске, я хочу посоветовать упражнение — поставить перед собой цель допустить 100 ошибок. Мои тренеры по бизнесу говорят, что нужно совершать ошибки "оптом". Если использовать такой подход, вам будет не так страшно сделать что-то не так. Это если в общем. Для тех же, кто хочет именно поработать на себя, я советую начать с малого, не вкладывая большие деньги. Не нужно сразу снимать офис в центре города, делать там ремонт, нанимать сотрудников и заказывать КамАЗы товара. Сначала просто дайте объявление и посмотрите, будут откликаться на него потенциальные клиенты или нет. Так вы изучите свою идею, поймете, в каком направлении идти, научитесь искать клиентов и решать их "боль".

Читайте также в сюжете: Люди и Дело
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

13.08.2018 08:05
111

Велком на курсы очковтирателей .

0  0
13.08.2018 09:10
- гость -

Наверное у меня старое воспитание, но, увидев вот такую американскую приклеенную улыбку, мне почему-то не хочется общаться с таким человеком. Это во многом спасает от приобретения ненужных товаров у людей, прошедших обучение и курсы НЛП вот у таких лапшевесов. Есть, конечно, в его рассуждениях и рациональное зерно, но ставить себе в заслугу то, что девушка сломала свою жизнь и уехала в Таиланд, или призывать скакать с места на место в поисках себя, думается, не совсем правильно. Вот обучение позитивному отношению к окружающему миру совсем неплохо. Да, и недавно проскочила информация что в Думе есть законодательная инициатива о приравнивании "курсов личностного роста" к тоталитарным сектам.

0  0
13.08.2018 09:16
- гость -

Бездельник!

0  0
13.08.2018 09:30
Бабуля

Улыбка у него явно для фото.Глаза холодные и расчетливые..Какой это психолог??Это человек,зарабатывает деньги..Психологи как правило выбирают пару направлений и в развивают спои способности..А этот пострел везде поспел..

0  0
13.08.2018 09:42
гость

НАУЧУ КАК ЖИТЬ! проедь по краю и расскажи это сельчанам!
работать не пробовал???? дядя Вася.

0  0
13.08.2018 09:51
- гость -

У меня сейчас около семи бизнес-направлений

Это как понять: 5 или 6,3 или 6,9, или 4?

0  0
13.08.2018 09:56
- гость -

После работы со мной одна девушка в Новокузнецке открыла свои курсы фейсбилдинга. Она очень хотела заняться какой-то тренерской работой. И ей понадобилось всего несколько уроков, прежде чем она собрала первый мастер-класс.

Во дают! За несколько часов готовые мошенники! Специалисты, блин.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:51
Туман мешает направить вертолет к туристам, застрявшим в горах Алтая 0
09:34
Россиянам могут выдать ипотечных кредитов в 2018 году на 3 трлн рублей 1
09:28
Лучшие сыры и молочные продукты Сибири определят в Барнауле 0
09:15
Пригожин посоветовал Вайкуле не выступать в России 4
09:07
Очевидцы: движение трамваев было временно блокировано в Барнауле 0
08:57
В Думе предложили запретить называть некачественную колбасу колбасой 4
08:55
В Барнауле представят новую коллекцию норковых шуб 9
08:41
В Госдуме хотят обсудить с экспертами идею 12-летнего обучения в школе 7
08:27
Дело тонкое: что нужно учесть при выборе тентовой ткани для ангара 0
08:24
Названа причина смерти актера Узденского в Новосибирске 2
08:14
Великий вождь Острова свободы: лучшие фотографии Фиделя Кастро 65
08:06
Доставка экзотических цветов в Барнауле: преимущества, особенности 0
07:50
Что приготовить из кабачков, чтобы понравилось даже тем, кто их не любит 0
07:45
Деликатная проблема: почему надо обязательно проверять здоровье кишечника 0
07:34
Как получить кредит и не остаться без квартиры 0
07:22
Гендиректор барнаульского застройщика откровенно о рынке и конкурентах 0
07:15
Новый премиальный Volkswagen Touareg  17 и 18 августа в Автоцентре АЕМ 0
07:03
Огромную квартиру с приточной вентиляцией продают в Барнауле за 23 млн руб. 2
06:48
Главный символ немецкого раздора: фотохроники Берлинской стены 11
06:32
Избирком утвердил порядок кандидатов на пост губернатора Алтая в бюллетене 6
06:17
Новая рабочая неделя в Алтайском крае начинается с ливней и гроз 0
06:01
Найти себя: барнаульский психолог делится секретами счастливой жизни 7
23:59
Россиян предупредили о возможности отмены пенсий, если не провести реформу 33
22:04
Скончался актер сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Ментовские войны" 0
21:53
Сильнейший пожар вторые сутки тушат в горах Крыма 1
20:42
Экс-коллега Владислава Листьева назвал заказчика его убийства 2
19:55
Группа туристов без специального снаряжения замерзает в горах Алтая 4
19:35
Силуанов назвал доллар "рисковым инструментом" для международных расчетов 1
18:38
От +8 до +22: погода в Алтайском крае на 13 августа 0
18:14
Виктор Томенко поздравил строителей Алтайского края с праздником 2
17:59
Подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря 0
17:49
Олимпиада-2022 может остаться без хоккея 1
16:46
Флаг СССР подняли у полицейского участка в Астраханской области 4
16:05
Ядовитого паука обнаружили в одном из садоводств Алтайского края 11
15:56
Россия в 2077 году: художники подготовили серию артов 0
15:37
Адвокат рассказал, что делать, если полиция заинтересовалась картинками 4
14:54
СМИ: сын экс-главы пресс-службы ФСБ задержан за торговлю наркотиками 0
14:15
Познер: "Настоящий патриот обращает внимание на то, что нехорошо" 3
13:54
СМИ: Шнурова хочет разорить Матильда, променявшая бывшего мужа на банкира 1
13:43
США обвинили Россию в намеренном затягивании конфликта в Донбассе 1
12:59
Уральский исследователь рассказал о приближающейся к Земле огромной планете 6
12:49
Российские корабли атаковали подлодку условного противника в рамках учений 0
11:57
Жириновский поддержал изъятие сверхдоходов крупнейших компаний 7
11:43
Минобороны рассекретило приказ Сталина от 1941 года бомбить Берлин 2
10:53
Сенатор Совфеда рассказал, как Россия должна отвечать на санкции США 2
10:28
2222 алтайские семьи получают ежемесячную выплату в связи с первенцем 1
09:55
РПЦ попросила отдать ей гектары с местом захоронения царских останков 1
09:39
Владельцы iPhone оказались более привлекательными для свиданий 3
08:49
Водитель на Алтае спровоцировала ДТП и пыталась скрыться 8
08:33
Гигантский неизвестный корабль нашли в Бермудском треугольнике 2
07:50
Как правильно заморозить ягоду и сэкономить место в холодильнике 3
07:34
Эксперты на Алтае обсудили, как снизить смертность от ДТП и быть культурней 8
07:19
Небесная Кара: фото прекрасной британской актрисы и модели Делевинь 8
07:03
Коттедж с камином, сауной и бассейном продают в Барнауле за 18 млн рублей 0
06:48
Как работает номер 112 и когда по нему звонить 12
06:32
Лучшая лодка, лучший экипаж: хроника гибели атомной подводной лодки "Курск" 50
06:17
Грозовое воскресенье: дожди и сильный ветер ждут жителей Алтая 12 августа 0
06:01
Алтайская ГИБДД заявила о снижении аварийности с начала 2018 года на 10% 1
23:34
Гонорары Петросяна и Степаненко выросли вдвое из-за развода 1
22:29
Пенсионер стихами подал в суд на Чубайса с требованием отдать 15 млн рублей 1
21:48
Девочка, убегая от стаи собак, упала в открытую ливневку в Новосибирске 8
20:58
Украинские депутаты подрались в студии телеканала из-за гей-парада 0
19:57
Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в центре Барнаула 2
19:25
ФСО против Ярмольника: с артиста требуют 800 тыс. руб. за разбитый Mercedes 1
18:47
От +11 до +25: погода в Алтайском крае на 12 августа 0
18:26
Депутата исключили из "Единой России" после скандала в "Куршевеле" 0
17:57
Компании, у которых предложили изъять сверхдоходы, резко потеряли 400 млрд 7
17:37
Беспилотный автомобиль для езды по зимним дорогам сделают в России 0
16:56
Разведчик-альпинист из Алтайского края погиб в КБР из-за схода лавины 0
16:39
Новую формулу подсчета пенсий придумали эксперты - увеличивается стаж 1
15:43
Священник "запретил смотреть" россиянам новый клип Светланы Лободы 12
15:18
СК: продолжается расследование издевательств в элитном детсаде в Барнауле 1
14:35
Землетрясение произошло на Алтае в сотне километрах от Барнаула 1
14:19
Водитель в Бийске разбил машину и пел после ДТП песню "Нас не догонят" 1
13:13
Посольство России пошутило над созданием космических войск США 2
13:01
Угнанный в США самолет разбился недалеко от Сиэтла 0
12:49
Захарова рассказала про зеркальный ответ России на санкции США 0
12:16
Житель Алтайского края вырастил на своих грядках 511 кустов мака 1
11:46
Пушков об отзыве Греции своего посла из России: "В Афинах погорячились" 0
11:23
Алтайские полицейские оперативно раскрыли кражу товара из сельмага 0
10:44
Виктор Томенко поздравили жителей Алтайского края с Днем физкультурника 2
10:01
Сергей Шубенков завоевал серебро чемпионата Европы, уступив 0,002 секунды 8
09:37
Надзиратели из ярославской колонии рассказали, кто велел пытать заключенных 1
09:08
Видео с алтайским водителем, уплывающим по Оби от лодки с полицейскими 1
08:50
Центробанк выявил хищения в банке "Таатта" на 4,2 млрд рублей 0
08:21
Силовики СБУ захватили в порту Херсона российское судно 0
07:50
Просто праздник какой-то: как, когда и где пройдет фестиваль сыра на Алтае 0
07:34
Продуктовая дефляция зафиксирована в Алтайском крае 4
07:19
Размер имеет значение: как выбрать одежду для фитнеса 0
07:03
Элитный дом в немецком стиле продают под Барнаулом за 10,5 млн рублей 1
06:48
Какие чудеса совершает Николай Чудотворец и кто его просит о помощи? 3
06:32
Собаки эльфов: фотографии очаровательных вельш-корги 0
06:17
Шторм: жару, грозы и шквалистый ветер обещают в Алтайском крае 11 августа 0
06:01
Барнаульские туристы поспешили купить загранпутевки по "старому" курсу 1
05:22
Скончался депутат Госдумы от "Единой России" Александр Коровников 1
04:59
Лукашенко обвинил Россию в "варварском отношении" к Беларуси 3
03:51
Около 500 чиновников уволили с работы за коррупцию в этом году 2
02:40
Ученые выяснили, что первые люди вымерли из-за лени 0
01:06
Apple предложила использовать iPhone в качестве паспорта 1
00:25
Ученые нашли центр пессимизма в мозге человека 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.