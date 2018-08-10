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Захарова ответила на заявление США о санкциях набором эмодзи

, ИА "Амител"
"Что же это за набор-то, при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения?" - написала Захарова

Фото: sevastopol.su

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала заявление представителя госдепартамента США Хезер Науэрт, которая заявила, что при помощи санкций США добиваются от России "улучшения поведения".

На брифинге Науэрт заверила журналистов, что очередная порция антироссийских санкций — действенный способ улучшить поведение России. "И санкции — это тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению", — подчеркнула Науэрт.

Захарова прокомментировала заявление Науэрт, используя небольшие картинки, называемые эмодзи.

"Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", — написала Захарова, приведя разные эмодзи: колющие и режущие предметы, ядовитые животные и насекомые, оружие, бомбы, гробы, цепи, лекарства и не только.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

10.08.2018 11:22
-гость-

Мария, опять посылку с Аргентины получила? lol

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10.08.2018 12:01
Друк

Сенаторы и конгрессмены США эту посылку давно перехватили и употребили внутрь что их прет уже который год.

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