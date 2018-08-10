Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала заявление представителя госдепартамента США Хезер Науэрт, которая заявила, что при помощи санкций США добиваются от России "улучшения поведения".

На брифинге Науэрт заверила журналистов, что очередная порция антироссийских санкций — действенный способ улучшить поведение России. "И санкции — это тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению", — подчеркнула Науэрт.

Захарова прокомментировала заявление Науэрт, используя небольшие картинки, называемые эмодзи.

"Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", — написала Захарова, приведя разные эмодзи: колющие и режущие предметы, ядовитые животные и насекомые, оружие, бомбы, гробы, цепи, лекарства и не только.