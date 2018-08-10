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Житель Москвы, перевернувшийся на мотоцикле, попал в больницу в Горном Алтае, сообщили в МВД по республике.

Авария произошла накануне вечером в Шебалинском районе на 509-м километре Чуйского тракта.

"52-летний житель города Москвы, управляя мотоциклом Suzuki, двигаясь со стороны села Черга в направлении села Усть-Сема, на повороте не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", — отмечают в полиции.

В результате ДТП мотоциклист с полученными травмами был госпитализирован в районную больницу.

Установлено, что он был трезв. По факту аварии возбуждено административное расследование.