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18-летняя спортсменка из Барнаула Полина Миллер финишировала в своем забеге на 400 метров с личным рекордом в 51, 65 секунды. Это лучшее время европейского сезона среди спортсменок до 20 лет. Забег состоялся 9 августа.

На стадии полуфинала чемпионат Европы для воспитанницы заслуженного тренера России Надежды Клевцовой закончился, она заняла 11-е место.

Отметим, что 10 августа чемпионат Европы начнется для известного барьериста Сергея Шубенкова, который является главным фаворитом в своей дисциплине.

Полина Миллер, безусловно, является восходящей звездой мировой легкой атлетики.