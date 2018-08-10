Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника заявил, что дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны, сообщает "РИА Новости".
Медведеву задали вопрос о том, какие еще санкции в отношении России могут быть приняты и как они могут повлиять на экономику страны.
"Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", — заявил премьер.
Говоря о действующих и недавно объявленных санкциях, Медведев подчеркнул: "Как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это ограничение нашей экономической мощи".
Премьер добавил, что санкции в отношении Москвы вводились неоднократно и в советский период: "Наша страна в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле".
Комментарии
как так то? наш лидер встречался в Хельсинки с Трампом, Лавров сказал, что будет прорыв! и вот опять?
Главное - это дождаться ответных санкций и не надорвать живот со смеха!
Этот карлик говорит о какой то войне со страной одна бумажка которой равна 66 бумажкам страны постоянно стоящей на коленях
"Этот карлик говорит о какой то войне со страной одна бумажка которой равна 66 бумажкам страны постоянно стоящей на коленях"
ты я так понимаю бумажками воевать собрался. твоя писанина мой хороший небрат говорит лишь о твоей ограниченности.
в дополнение к бумажкам:
- 1 Доллар США равно 110,74 Японская иена
- 1 Российский рубль равно 1,66 Японская иена
Давно пора заморозить счета в Сбербанке окружению Трампа, и перестать кредитовать наших заокеанских партнёров
ну просто медвед считает что дружки пыни это и есть вся россия - у них то бабла завались вот и мощь. А у всего населения - немощь!