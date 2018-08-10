В Барнауле состоится турнир памяти Геннадия Смертина

Турнир будет посвящен памяти ушедшего из жизни в марте 2016 года Геннадия Смертина — отца известных алтайских футболистов Евгения и Алексея Смертиных.

Турнир проводится для юношей 2006 года рождения. Впервые его провели в 2016 году, а с 2017 года он приобрел статус международного. Фестиваль пройдет в Парке спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в). В Барнаул приедут футбольная академия "Динамо" имени Льва Яшина (Москва), "Локомотив" (Москва), им компанию составит сборная края "Алтай". Из зарубежных клубов будут участвовать "Бунедкор" (Узбекистан), "Albirex Nigata" (Япония) и "Daesung" (Южная Корея).

Церемония открытия турнира состоится 13 августа в 19-00. В ней примет участие бывший игрок московского "Локомотива" Дмитрий Сенников. Турнир посетят Алексей и Евгений Смертины, Александр Алаев – генеральный директор и генеральный секретарь РФС (Российский футбольный союз).

"Турнир решили организовать сразу после ухода отца. Нам очень хотелось, чтобы в Алтайском крае проходил один из самых крупных турниров за Уралом. Пока у нас играют шесть команд, возможно, в следующем году состав расширится до 8. Турнир проводим для 12-летних, потому что это время вхождения ребенка в большой футбол. С этого возраста дети начинают играть на большом поле. Это очень символично", — говорит Алексей Смертин, капитан сборной России по футболу в 2004-2005 годах.

Справка: Геннадий Иванович Смертин выступал в амплуа крайнего нападающего за команду моторного завода в Барнауле. В 1963 году он стал чемпионом Алтайского края. Последние годы Геннадий Смертин работал тренером-преподавателем в спортшколе имени своего сына Алексея. Кроме сотен алтайских мальчишек, он воспитал двух известных футболистов — своих сыновей Алексея и Евгения Смертиных. Уроки индивидуального мастерства у Геннадия Ивановича брал Александр Ерохин, игрок современной сборной России.

Организаторы фестиваля: Российский футбольный союз, Управление спорта и молодежной политики Алтайского края, Алтайский краевой общественный фонд Алексея Смертина "Юные дарования", Парк спорта Алексея Смертина. Проект реализуется при поддержке гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций