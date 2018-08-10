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Посольство РФ сообщило об ухудшении здоровья арестованной Марии Бутиной

, ИА "Амител"
Из-за низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит

Фото: vk.com/butina_maria

Посольство России в Вашингтоне сообщило о проблемах со здоровьем у арестованной в США россиянки Марии Бутиной.

"В результате предпринятых демаршей условия содержания Марии улучшились. Ей разрешено пользоваться спортзалом, качественнее стал рацион. Наконец-то проведен стоматологический осмотр, назначено лечение. Вместе с тем из-за постоянно низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит", — цитирует сообщение посольства "Интерфакс".

Также отмечается, что Марию не выводят на прогулки на воздух.

Напомним, что 16 июля этого года министерство юстиции США предъявило обвинения 29-летней россиянке Марии Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

Следствие полагает, что Мария Бутина, которая, к слову, училась и длительное время жила в Барнауле, как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России.

Кроме того, ей вменяют то, что она действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Мария Бутина не признает предъявленных ей обвинений.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.08.2018 11:21
- гость -

какой артрит в таком возрасте? мадам симулирует

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10.08.2018 11:39
- гость -

Да и рех на нее((((

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