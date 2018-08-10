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Новости

Медведев заявил об уголовном наказании за увольнение пожилых работников

, ИА "Амител"
"Сейчас готовятся предложения, очень разные", - сказал Медведев в заповеднике на Камчатке

Фото: img.joinfo.ua

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника заявил, что не исключает ужесточения административной и введения уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста, сообщает "РИА Новости".

"Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников", — сказал Медведев в заповеднике в Камчатском крае.

Как отметил премьер, "если такие предложения будут сделаны и они будут поддержаны парламентом и президентом, это создаст достаточно серьезные гарантии".

Медведев подчеркнул, что "в каждом таком случае необходимо будет разбираться".

В качестве примера премьер привел норму уголовного законодательства, запрещающую увольнять женщину, находящуюся в декретном отпуске: "Я думаю, что подобную систему гарантий необходимо создавать и в отношении лиц зрелого возраста. Это совершенно нормально".

Напомним, ранее Минтруд выступил с инициативой введения уголовного наказания за увольнение людей предпенсионного возраста.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

10.08.2018 12:12
месный

чтобы пожилого уволить ему нужно, чтобы его кто-то на работу взял. после 40 замучаешся искать, в 50+ вообще даже никто не рассматривает кандидатуры.

0  0
10.08.2018 12:14
- гость -

А если человек, в силу возраста, не тянет работу уже?

0  0
10.08.2018 12:25
многодетный

76 % голосовавших за действующего президента, помните , это вы "улучшили" и без того "качественную" жизнь.

0  0
10.08.2018 12:28
- гость -

Круто. После 40 теперь вообще на работу никого не возьмут. Как всегда, государство наше вонючее хочет свалить всю ответственность на бизнес

0  0
10.08.2018 12:37
- гость -

Было бы ещё здоровье ..
А многие уже и жизни лишились...

0  0
10.08.2018 12:43
- гость -

Айфончик))) одно ему имя)))

0  0
10.08.2018 12:47
- гость -

С точки зрения работодателя тоже подстава.
На нормальных работников всегда найдется множество алкашей, бездельников и просто экстремистов, которые будут ничего не делать, но ходить за зарплатой. А что, владельцу бизнеса их нельзя будет увольнять вплоть до уголовной ответственностью.
Паразитов присосавшихся будет предостаточно. И они будут дискредитировать всех околопенсионеров.
Государство, "красавчики", конечно, хотят спихнуть недопенсионеров на плечи частников. Как налоги - так себе. Как содержать - так частники. Свинство.
90% частного бизнеса и так на грани выживания.

0  0
10.08.2018 12:47
- гость -

Ну и будут в конторах одни пенсионеры работать - это очень эффективно конечно. Бред полный.

0  0
10.08.2018 12:51
гость

оставьте его уже в этом заповеднике на Камчатке, огородив забором с надписью " опасная зона"

0  0
10.08.2018 12:51
- гость -

Зарплату урежут, сами уйдут. Уберут премии, повышения. Платить будут 10т.р. а спрашивать как с молодого. НЕ будешь справляться, будут , замечания выговора, нервы все вынесут... сам уволишься. никто сюсюкаться не будет и делать скидку на возраст

0  0
10.08.2018 13:12
- гость -

Увольнять будут до пожилого возраста

0  0
10.08.2018 13:38
- гость -

Это слова из заповедника идиотизма. А кто вот круче может что-то выдать на гора, чем эта особь?

0  0
10.08.2018 13:38
- гость -

Не, они достали окончательно. Народ у нас терпелив, но не бесконечно.

0  0
10.08.2018 13:39
- гость -

Когда уж этих двух лилипутов пердячих уберут со сцены, обоим уголовное наказание светит

0  0
10.08.2018 13:51
- гость -

Они по ходу совсем уже выпали из нормального мира. Это мне напоминает легенду о французской королеве Марии-Антуанетте (1774-1792), которая узнав в 1789 году о том, что людям нечего есть и у них нет хлеба, ответила: “Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!“.

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