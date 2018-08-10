Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника заявил, что не исключает ужесточения административной и введения уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста, сообщает "РИА Новости".
"Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников", — сказал Медведев в заповеднике в Камчатском крае.
Как отметил премьер, "если такие предложения будут сделаны и они будут поддержаны парламентом и президентом, это создаст достаточно серьезные гарантии".
Медведев подчеркнул, что "в каждом таком случае необходимо будет разбираться".
В качестве примера премьер привел норму уголовного законодательства, запрещающую увольнять женщину, находящуюся в декретном отпуске: "Я думаю, что подобную систему гарантий необходимо создавать и в отношении лиц зрелого возраста. Это совершенно нормально".
Напомним, ранее Минтруд выступил с инициативой введения уголовного наказания за увольнение людей предпенсионного возраста.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Комментарии
чтобы пожилого уволить ему нужно, чтобы его кто-то на работу взял. после 40 замучаешся искать, в 50+ вообще даже никто не рассматривает кандидатуры.
А если человек, в силу возраста, не тянет работу уже?
76 % голосовавших за действующего президента, помните , это вы "улучшили" и без того "качественную" жизнь.
Круто. После 40 теперь вообще на работу никого не возьмут. Как всегда, государство наше вонючее хочет свалить всю ответственность на бизнес
Было бы ещё здоровье ..
А многие уже и жизни лишились...
Айфончик))) одно ему имя)))
С точки зрения работодателя тоже подстава.
На нормальных работников всегда найдется множество алкашей, бездельников и просто экстремистов, которые будут ничего не делать, но ходить за зарплатой. А что, владельцу бизнеса их нельзя будет увольнять вплоть до уголовной ответственностью.
Паразитов присосавшихся будет предостаточно. И они будут дискредитировать всех околопенсионеров.
Государство, "красавчики", конечно, хотят спихнуть недопенсионеров на плечи частников. Как налоги - так себе. Как содержать - так частники. Свинство.
90% частного бизнеса и так на грани выживания.
Ну и будут в конторах одни пенсионеры работать - это очень эффективно конечно. Бред полный.
оставьте его уже в этом заповеднике на Камчатке, огородив забором с надписью " опасная зона"
Зарплату урежут, сами уйдут. Уберут премии, повышения. Платить будут 10т.р. а спрашивать как с молодого. НЕ будешь справляться, будут , замечания выговора, нервы все вынесут... сам уволишься. никто сюсюкаться не будет и делать скидку на возраст
Увольнять будут до пожилого возраста
Это слова из заповедника идиотизма. А кто вот круче может что-то выдать на гора, чем эта особь?
Не, они достали окончательно. Народ у нас терпелив, но не бесконечно.
Когда уж этих двух лилипутов пердячих уберут со сцены, обоим уголовное наказание светит
Они по ходу совсем уже выпали из нормального мира. Это мне напоминает легенду о французской королеве Марии-Антуанетте (1774-1792), которая узнав в 1789 году о том, что людям нечего есть и у них нет хлеба, ответила: “Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!“.