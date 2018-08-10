Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника заявил, что не исключает ужесточения административной и введения уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста, сообщает "РИА Новости".

"Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников", — сказал Медведев в заповеднике в Камчатском крае.

Как отметил премьер, "если такие предложения будут сделаны и они будут поддержаны парламентом и президентом, это создаст достаточно серьезные гарантии".

Медведев подчеркнул, что "в каждом таком случае необходимо будет разбираться".

В качестве примера премьер привел норму уголовного законодательства, запрещающую увольнять женщину, находящуюся в декретном отпуске: "Я думаю, что подобную систему гарантий необходимо создавать и в отношении лиц зрелого возраста. Это совершенно нормально".

Напомним, ранее Минтруд выступил с инициативой введения уголовного наказания за увольнение людей предпенсионного возраста.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.