Налоговый вычет введут для россиян, занимающихся спортом

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос получения россиянами налогового вычета на суммы, потраченные на занятия в физкультурных учреждениях, сообщается на сайте Кремля.

Как сообщается, экономический блок правительства должен "проработать возможность распространения социальных налоговых вычетов на налогоплательщиков, которые тратят деньги на спортивные услуги".

Представить отчет правительство должно до 10 сентября этого года.

На налоговый вычет смогут рассчитывать те, кто предоставит в налоговую инспекцию документы об оплате услуг в физкультурно-оздоровительной сфере.

Также президент обязал правительство проработать дополнительные пути финансирования физической культуры и спорта из внебюджетных источников. В частности, крупных общероссийских и международных мероприятий.

Сейчас на налоговый вычет могут рассчитывать россияне, купившие жилье, воспользовавшиеся платными медицинскими и образовательными услугами, внесшие пенсионные взносы и пожертвования и так далее.