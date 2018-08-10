Налоговый вычет введут для россиян, занимающихся спортом

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос получения россиянами налогового вычета на суммы, потраченные на занятия в физкультурных учреждениях, сообщается на сайте Кремля.
Как сообщается, экономический блок правительства должен "проработать возможность распространения социальных налоговых вычетов на налогоплательщиков, которые тратят деньги на спортивные услуги".
Представить отчет правительство должно до 10 сентября этого года.
На налоговый вычет смогут рассчитывать те, кто предоставит в налоговую инспекцию документы об оплате услуг в физкультурно-оздоровительной сфере.
Также президент обязал правительство проработать дополнительные пути финансирования физической культуры и спорта из внебюджетных источников. В частности, крупных общероссийских и международных мероприятий.
Сейчас на налоговый вычет могут рассчитывать россияне, купившие жилье, воспользовавшиеся платными медицинскими и образовательными услугами, внесшие пенсионные взносы и пожертвования и так далее.
Комментарии
смогут рассчитывать те, кто предоставит в налоговую инспекцию документы об оплате услуг в физкультурно-оздоровительной сфере.
отличный подпольный бизнес будет о выдаче справках фиктивного оздоровления
можно замутить
а кто принесет справку о занятиях дзюдо, то надо бы коэффициент 2 применить.
Может лучше принести знак ГТО с удостоверением? Иначе зачем эта вещь вообще нужна??? А так финансовый выигрышь тех кто сдал гто, а гто, проверьте мне не так просто здать на знак, если не занимаешься...
А кто президент? Самбист или дзюдаист? Вот им и коэффициент.
Хоть поверьте, хоть проверьте...
Представляю как Сердюков и Сечин помчатся на перегонки что бы справки получить... Могут мировой рекорд установить даже. приготовьтесь фиксировать.
да что ваше дзюдо
Пулевая стрельба — стрелковый спорт - вот в чем сила
В гто есть такой норматив, но там ещё и бегать нужно и растяжку иметь. Думаю гто самое информативное средство
сдувая пыль и плесень с значка
я готова к вычетам