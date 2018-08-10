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Если повезет с погодой: солнечное затмение увидят барнаульцы 11 августа

, ИА "Амител"
Луна закроет около 20% солнечного диска

Фото: kosmos-x.net.ru

Жители Барнаула и Алтайского края смогут наблюдать в субботу, 11 августа, частное солнечное затмение — главное, чтобы в этот день повезло с погодой.

"Данное затмение, третье в году, возможно будет наблюдать в нашем регионе. Солнечное затмение всегда происходит в новолуние, на этот раз порядка 20% солнечного диска закроется Луной", — рассказали в барнаульском планетарии.

При условии ясной и безоблачной погоды на астрономической площадке планетария в этот день с 17:00 до 18:00 будет организовано наблюдение за затмением в телескоп.

Однако как раз "погодный вопрос" вызывает опасения. Согласно прогнозу алтайского ЦГМС, 11 августа в крае и Барнауле ожидаются дожди, грозы и град.

Отметим также, что совсем недавно жители нашего региона могли лицезреть самое длительное полное лунное затмение за весь XXI век. Это астрономическое явление, напомним, имело место ночью 28 июля.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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