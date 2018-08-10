Разбегаются: неутешительные итоги миграции в Алтайском крае за полгода

За первое полугодие 2018 года в Алтайский край прибыли 34 165 человек, а уехали из региона 36 649 жителей. Таким образом, миграционное снижение составило 2484 человека. Данные приводит на своем сайте Алтайкрайстат.
Характерно, что по сравнению с первыми шестью месяцами 2017 года миграционная убыль чуть сократилась — ранее она была равна 2692.
Произошло это за счет преимущественно одного индикатора — заметного роста числа прибывших на Алтай. Например, за январь-июнь 2017 года в Алтайский край прибыли 32 714 человек (сейчас больше на 1451), а уехали 35 406 человек (в текущем году больше на 1243). Таким образом, миграционное снижение годом ранее составляло 2692 человека.
Заметим, в другие российские регионы из края уехали 13 261 человек, прибыли же 9774. И эту тенденцию, к сожалению, переломить пока не получается. Для сравнения, годом ранее край в пользу иных субъектов РФ променяли 12 981 человек, а приехали на Алтай лишь 9783 новых жителя.
Внутрикраевая миграция выглядит на этом фоне достаточно привычно — 18 846 человек. По большей части это перемещения из сельской местности в города.
Теперь о международной миграции. За полгода в край прибыли 5545 человек, большая часть — из стран СНГ (5219). Годом ранее этот показатель составлял 4552. Количество уехавших иностранцев на этот раз составляет 4542, тогда как ранее было 4046 человек.
Комментарии
Есть несколько вопросов к статистике:
1. Считается по смене месте жительства и прописке?
2. Возраст тех кто уезжает и приезжает можно обозначать? Я думаю, что уезжает молодежь, а приезжают граждане пенсионного возраста с северов и т.д.
Лукавая статистика: в край всего прибыло 34 165 человек. В том числе прибыло из других российских регионов 9 774 и из-за границы 5 545. Вопрос откуда взялись остальные 18 845 человек?
Валить с этой дыры нужно. Климат суровый, зарплаты низкие, цены высокие...
откуда взялись остальные 18 845 человек? ну может они тут уже столько нарадили по приезду
при карлине такого не было
Выпускники массово покидают Алтайский край...
Внутрикраевая миграция - 18 846 человек.
Вот так да, довёл Томенко край, при карлине край экономически развивался,и миграции не было и пёрлы его относительно миграции помним
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в своем блоге высказался о миграционных процесса 2 марта 2017 г., 10:26, ИА "Амител"
"После опубликованных Алтайкрайстатом данных, характеризующих миграционную ситуацию в регионе, ясности в информационном пространстве больше не стало. Причина проста: цифры интерпретируются субъективно. Все больше людей уезжает из Алтайского края? На основании официальной информации возражаю. Не "всё больше", а как обычно. Более того, в 2016 году Алтайский край остается в общероссийском тренде: миграционная активность в регионе снижается", – отмечает глава региона.
Жаль, конечно, что наиболее умные уезжают.
Сейчас в условиях глобализации было бы неплохо создать тепличные условия для работающих удаленно.
Пусть даже почти без налогов.
Спецы жили бы здесь, тратили бы деньги здесь, а это все польза местной экономике.
По какому принципу подсчитывают уехавших?
Мы уехали в этом году из Барнаула (жили здесь с рождения). Прописка осталась барнаульской, как нас учли? Работаем мы уже в другом регионе, налоги с наших зарплат отчисляются тоже в другом регионе.