Разбегаются: неутешительные итоги миграции в Алтайском крае за полгода

За первое полугодие 2018 года в Алтайский край прибыли 34 165 человек, а уехали из региона 36 649 жителей. Таким образом, миграционное снижение составило 2484 человека. Данные приводит на своем сайте Алтайкрайстат.

Характерно, что по сравнению с первыми шестью месяцами 2017 года миграционная убыль чуть сократилась — ранее она была равна 2692.

Произошло это за счет преимущественно одного индикатора — заметного роста числа прибывших на Алтай. Например, за январь-июнь 2017 года в Алтайский край прибыли 32 714 человек (сейчас больше на 1451), а уехали 35 406 человек (в текущем году больше на 1243). Таким образом, миграционное снижение годом ранее составляло 2692 человека.

Заметим, в другие российские регионы из края уехали 13 261 человек, прибыли же 9774. И эту тенденцию, к сожалению, переломить пока не получается. Для сравнения, годом ранее край в пользу иных субъектов РФ променяли 12 981 человек, а приехали на Алтай лишь 9783 новых жителя.

Внутрикраевая миграция выглядит на этом фоне достаточно привычно — 18 846 человек. По большей части это перемещения из сельской местности в города.

Теперь о международной миграции. За полгода в край прибыли 5545 человек, большая часть — из стран СНГ (5219). Годом ранее этот показатель составлял 4552. Количество уехавших иностранцев на этот раз составляет 4542, тогда как ранее было 4046 человек.