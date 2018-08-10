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Пенсионерка серьезно пострадала в результате наезда грузовика в Рубцовске утром в пятницу, 10 августа.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, дорожная авария произошла в 08:45 в районе дома №200 по проспекту Ленина.

Известно, что женщина 1958 года рождения пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил водитель грузовика, мужчина 1990 года рождения.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №1. По факту ДТП проводится проверка.