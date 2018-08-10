Фото: ХК "Алтай"

Ситуация с закрытием главной спортивной арены Барнаула продолжает беспокоить не только руководство команды "Алтай", но и родителей детей, которые занимаются в спортивных секциях. Речь идет о хоккеистах и фигуристах, которые вынуждены тесниться под одной крышей с ребятами из школы "Динамо". Дело дошло до того, что некоторые дети теперь будут вынуждены приезжать на занятия в 6 утра и в полночь.

Сейчас Крайсовпроф лишился всех основных арендаторов. 9 августа владельцы арены начали растапливать лед. На это уйдет около двух недель. Хоккейная команда "Алтай" фактически переехала на "Карандин-Арену". Сложившаяся ситуация, безусловно, внесла корректировки в тренировочный процесс, но в целом не повлияла на подготовку хоккеистов. Готовиться к новому сезону первенства ВХЛ подопечные Андрея Соловьева продолжат на базе ЛДС "Карандин-Арена".

Как сообщили в пресс-службе ХК "Алтай", речи о снятии с чемпионата пока не идет. В клубе надеются, что Российская федерация хоккея разрешит им выступать в ледовом дворце "Карандин-Арена". Сейчас он не проходит по техническим характеристикам: там нет помещений для судей, нормальных раздевалок и количество посадочных мест не позволяет принять всех болельщиков.

Средняя посещаемость "Алтая" в прошлом сезоне составила около 2,5 тыс. человек. На матчи плей-офф приходило до 3,5 тысяч. Новая домашняя арена рассчитана всего на 800 человек. Таким образом, часть фанатов может остаться без матчей любимой команды. По информации Amic.ru, владельцы "Карандин-Арены" намерены подписать договор об аренде льда для "Алтая" на год. Документы еще не подписаны. В клубе при этом надеются вернуться во Дворец зрелищ и спорта, как только суд отменит решение о его закрытии.

По сообщениям родителей, их дети из СДЮШОР "Алтай" уже начали заниматься по новому расписанию. Так, 9 августа у детей 2007 года тренировка началась в 23.50. Причем многие ребята были вынуждены ждать 20 минут, пока закончат переодеваться в раздевалке взрослые игроки из команды "Динамо". Со следующей недели руководство ледового дворца якобы готово пойти на уступки и изменить расписание, сделав его удобнее для родителей. В частности, на 21 вечера. Еще одной проблемой, на которую сетуют родители, стало отсутствие врача на тренировках в такое позднее время. В случае получения травмы детям просто некому оказать первую помощь.

Как сообщила Amic.ru мама одного из детей, занимающегося в секции фигурного катания "Сибирский лед", их "воткнули" на самое раннее утро. Так, школьники 2010-2011 годов рождения, учащиеся во вторую смену, будут начинать тренироваться в 6 утра. При этом многим родителям проблематично ездить на другой край города в район Солнечной Поляны, чтобы успеть на такую раннюю тренировку. Однако другой альтернативы пока нет ни у родителей, ни у профессиональных хоккеистов.

В течение трех лет в Барнауле будет достроена ледовая арена "Алтай" стоимостью более 600 миллионов рублей. Однако на ней тоже нельзя будет проводить матчи ВХЛ. Собственники Дворца спорта готовы продать объект, но не дешевле чем за 100 миллионов рублей. Ни у частных инвесторов, ни в краевом правительстве таких денег нет.

Пока же в Барнауле вот такой черно-белый хоккей.