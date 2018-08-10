Российский артист, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который сейчас находится в онкоцентре им. Блохина в Москве, в откровенном интервью "Собеседнику" рассказал о своей многолетней борьбе с раком.

Как рассказал Кобзон, диагноз, поставленный врачами, был для него страшным ударом, но он "без паники принял этот приговор".

"Когда мне поставили диагноз, я почему-то без паники принял этот приговор, хотя, конечно, это страшный удар. Вышел от врача, у двери меня ждала любимая жена Нелли, с которой мы вместе уже 46 лет. И вот выхожу и думаю: "Господи, как же мне ей сказать, что у меня такая неизлечимая болезнь". Вышли из кабинета вместе с доктором, она внимательно смотрела, я попытался улыбнуться. Нелли спросила: "Ну что, папулик?", говорю: "Ну что тебе можно сказать, куколка, чтобы рассмешить? У меня рак". Я думал, что все — сейчас упадет в обморок или истерика случится... Она уверенно так сказала: "Ну что же, будем лечить!" - вспоминает Кобзон.

На лечении за рубежом, как рассказал Кобзон, настояли медики: "Врачи сказали, что мне осталось две недели, и на консилиуме определили, что нужно оперироваться у определенного хирурга в Берлине".

Он отметил, что с момента оглашения диагноза благодаря заботе врачей и близких людей прошло гораздо больше времени, чем две недели.

Также артист вспомнил, что в заграничном онкоцентре провел около двух месяцев. Все это время с ним рядом была супруга.

Его мучает главный вопрос — сможет ли он когда-нибудь еще выйти на сцену. "Если нет, то тогда и просыпаться бессмысленно", — говорит Кобзон.

"Самое главное для больного человека, даже если он знает о безысходности, — не терять присутствия духа, помогать самому себе. Конечно, безумно тяжело, постоянно тянет в койку, вроде полежишь — и на время становится легче. Но это обманчивое ощущение, нужно как можно дольше держаться на ногах, делать какие-то дела. Мне было очень сложно внутри, но я верил, что все не так безнадежно и мы с моей любимой женой найдем какой-то выход", — подчеркнул Кобзон.