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Бийское предприятие ООО "ПО "Железобетон имени В.М. Мозырского" вновь накопило долги по зарплате перед сотрудниками.

Как сообщили в краевой прокуратуре, за май текущего года перед 171 работником образовалась задолженность по заработной плате в общем размере, превышающем 1,6 миллиона рублей.

В связи с допущенными нарушениями прокурор наукограда возбудил в отношении директора предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Также руководителю предприятия было внесено представление. Кроме того, в суд направлено 82 исковых заявления в интересах работников предприятия, которые рассмотрены и удовлетворены.

В данный момент задолженность по заработной плате перед работниками строительного предприятия погашена в полном объеме.

Отметим, что в текущем году ООО "ПО "Железобетон имени В.М. Мозырского" уже фигурировало в списке компаний, где перед работниками копились долги по зарплате.