Фото: Илья Уткаев/Барнаул22

Подробности инцидента, связанного с наездом автомобиля на набережную в Камне-на-Оби, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, что накануне около 18:00 водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил выезд на набережную реки Обь, где совершил столкновение с металлическим ограждением и плиточным покрытием.

После этого мужчина 1989 года рождения, находившийся за рулем машины, попытался скрыться от сотрудников полиции вплавь по Оби.

Правоохранители на лодке задержали правонарушителя и доставили его в отдел полиции.

В отношении него были составлены административные протоколы, а машину поместили на спецстоянку.