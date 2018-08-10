По данным оператора, самыми популярными устройствами в летний сезон в Алтайском крае являются дорогие смартфоны с большими экранами, фитнес-браслеты и трекеры.

Отмечается, что накануне отпускного сезона-2018 жители края в четыре раза чаще, чем в прошлом году, интересовались телефонами с большой диагональю экрана. Также при выборе отдавалось предпочтение телефонам с поддержкой LTE, мощной камерой, емкой батареей и сочетающим возможности смартфона и планшета. Так, каждый пятый покупатель в рознице МТС Алтайского края выбирал смартфон с большим экраном.

Выросла и средняя цена приобретаемых телефонов: смартфоны от 30 тысяч рублей в регионе стали покупать втрое чаще.

"Популярность телефонов "премиум-класса" объясняется в первую очередь практичностью: приобретение современного гаджета с максимумом функций позволит не задумываться о смене телефона в ближайшие два-три года. Кроме того, покупатели краевой розницы МТС все чаще предпочитают приобретать дорогой гаджет в кредит без переплаты вместо того, чтобы копить на него: 55 процентов смартфонов "премиум-класса" в салонах МТС Алтайского края было приобретено с помощью рассрочки", — рассказали в МТС.

Что касается самых продаваемых марок смартфонов, отмечается, что лидерство по количеству проданных смартфонов сохранила китайская компания Huawei, ее "дочка" Honor и Apple iPhone SE. Их выбирают из-за многофункциональности и надежности.

Приобретая новый телефон, все больше жителей Алтайского края заботятся о его безопасности: защитные стекла вместе со смартфонами стали покупать на треть чаще, чем в прошлом году. Кроме того, к каждому третьему смартфону стоимостью более 15 тысяч рублей в салонах дополнительно приобретается страховка.

Что касается гаджетов, то на пике популярности перед сезоном отпусков в Алтайском крае были фитнес-браслеты и трекеры – специальные устройства, которые учитывают количество пройденных за день шагов, динамику спортивных достижений, пульс, сон и другие показатели. Во втором квартале 2018 года в салонах МТС таких браслетов и трекеров было продано в 12 раз больше, чем годом ранее. Все это говорит о том, что жители региона стали значительно больше внимания уделять своему здоровью.