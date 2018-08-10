Жителям и туристам в Республике Алтай разрешат в субботу, 11 августа, впервые в истории бесплатно побывать в Национальном музее имени А. В. Анохина, где пройдет всероссийская акция.

Вход в музей по адресу: ул. Чорос-Гуркина, 46 будет бесплатным с 10:00 до 18:00. Акция впервые проводится в Горно-Алтайске.

"Культурный выходной" — это новая просветительская программа фонда. Мы сотрудничаем с самыми интересными музеями страны, чтобы рассказать жителям о культуре и истории родного края. С момента запуска акции мы побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Саратове. Всего в акции приняло участие более сорока тысяч человек. Надеемся, что программа "Культурного выходного" в Республике Алтай поможет жителям по-новому взглянуть на богатое культурное и историческое наследие региона", — отметила президент благотворительного фонда "Система" Анна Янчевская.

В день акции гости смогут познакомиться с постоянной экспозицией музея: в собрании, которое насчитывает более 66 тысяч экспонатов, представлены коллекции по палеонтологии, этнографии, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, старопечатные и рукописные книги, фотографии, образцы флоры и фауны, минералогическая коллекция.

Отдельные залы посвящены современной истории и комплексу плато Укок. Посетители смогут осмотреть мавзолей "Укокской принцессы" — мумии женщины пазырыкской культуры V–III вв. до н.э. В специальном саркофаге, в котором она покоится, поддерживается особый температурно-влажностный режим. Мумия "Укокской принцессы" на всеобщее обозрение не выставляется, в обычное время мавзолей открыт всего несколько дней в месяц на ограниченное количество часов.

Для гостей также будут открыты временные выставки музея: мультимедийная выставка "Курская дуга", воссоздающая хронологию Курской битвы, "Хранители наследия", "Творцы музеев", в которой собраны предметы быта, фотографии и рисунки из нескольких краеведческих музеев, и "Каменная летопись Алтая: Образы Каракола".